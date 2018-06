Tunisie: Avec les honneurs, SVP !

Bref, notre staff technique et nos joueurs doivent s'inspirer des exemples de l'Islande, l'Iran et le Maroc. Des nations qui quittent le Mondial russe au terme du premier tour, mais qui ne sont pas pour autant passées inaperçues.

Nabil Maâloul et ses hommes passeront aujourd'hui leur dernière soirée en Russie. Le sélectionneur national a annoncé des changements dans son onze de départ, laissant entendre qu'il donnerait leur chance à ceux qui n'ont pas joué les deux premiers matches. Cela s'explique entre autres par l'effondrement de certains joueurs-cadres qui ont le moral au plus bas.

Le Maroc, auteur d'une très belle prestation face à l'Espagne lors de son troisième match, a impressionné plus d'un. Et même si les Marocains quittent le Mondial dès le premier tour au même titre que les Egyptiens, les Saoudiens et les nôtres, ils ont démontré qu'ils ont une belle équipe d'avenir.

