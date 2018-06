Tunisie: El Pibe De Oro en transe !

Alternant danse avec une supportrice adverse, célébration euphorique, sieste alanguie et provocation pour célébrer le but victorieux. Maradona s'est donné en spectacle. Il a finalement terminé le match par un malaise après le deuxième but argentin.

Diego Maradona continue de faire le spectacle dans les stades qu'il visite. Si ce n'est plus balle au pied sur le rectangle vert ni sur le banc de touche, la légende du football argentin fait le show en tribune.

Euphorique !

Le premier but inscrit par Lionel Messi (14e) a précipité «El Diez», 57 ans, dans l'euphorie, et l'a brutalement sorti d'une sieste en mondovision. Les bras croisés sur la poitrine, debout sur son siège, il a même dû être retenu par des gardes du corps pour lui éviter de passer par-dessus la balustrade en verre.

Les caméras ont également saisi sa fébrilité, tête entre les mains, sur l'égalisation nigériane.

Pas la même trace que la main de Dieu !

Rien à côté de sa célébration du but libérateur de Rojo (86e): un geste atypique brandi ostensiblement face à la caméra, accompagné d'une insulte bien grasse, facilement déchiffrable sur ses lèvres. Pas sûr que ce geste laisse dans l'histoire la même trace que sa célèbre «main de Dieu» en 1986.

C'était sans doute trop d'émotion pour le «Pibe de Oro» qui a ensuite fait un malaise, d'après des images diffusées sur Twitter et filmées depuis la tribune. On y voit Maradona soutenu par un homme et emmené dans une loge VIP pour reprendre ses esprits au calme. Selon plusieurs médias, l'ancien numéro 10 de l'Albiceleste aurait été transporté à l'hôpital. Son état de santé serait rassurant.