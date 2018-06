Tunisie: Des avions affrétés pour faire face à la demande

Alternant danse avec une supportrice adverse, célébration euphorique, sieste alanguie et provocation pour… Plus »

Par ailleurs, la clientèle est informée que l'affrètement est une pratique courante au sein des compagnies aériennes dont la flotte ne suffit pas à transporter l'ensemble des passagers en haute saison. Les contrats d'affrètement ont été conclus avec des compagnies aériennes répondant à toutes les obligations réglementaires et à un cahier des charges exigeant et que ces affrètements ont été validés par l'aviation civile tunisienne après des inspections approfondies.

En outre, Tunisair prévoit d'affréter encore deux autres avions entre juillet et septembre 2018 pour répondre à l'augmentation de la demande; l'un d'eux sera positionné en backup afin d'anticiper toute défaillance et remplacera ainsi tout avion immobilisé de manière imprévue.

Afin de faire face au pic d'activité de l'été, la Compagnie nationale a renforcé sa flotte en affrétant, à ce jour, quatre avions. Le premier avion affrété auprès de la compagnie lituanienne GET JET est un Boeing 737-300; il opérera au sein de la flotte de Tunisair entre le 4 juin et le 15 septembre 2018 et le deuxième est un Boeing 737-400, affrété auprès de la même compagnie pour la période allant du 18 juin au 30 septembre 2018.

