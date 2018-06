Mali: Mine d'or de Morila - Le Projet Songhaï, un héritage aux communautés

Aussi, Jean Diarra a fait cas de quelques projets qui sont en cours de réalisation. Lesquels se présentent comme suit : pour la pisciculture on note 7 étangs de 20m x 20m chacun détenant 5 000 poissons pour la reproduction et 6 étangs d'alevinage de 25m x 4m tenant chacun 3 000 alevins ; 24 cages flottantes de 6m x 6m x 5m chacun avec une capacité de 12 000 poissons.

Le Projet Songhaï se veut être un héritage légué aux communautés. Il porte sur les filières cultures maraichères (10 ha) ; cultures industrielles (220 ha) ; l'agroforesterie (45 ha) ; l'aviculture (20 800) ; l'embouche (1 513) ; la pisciculture (310 000) ; l'agroalimentaire -jus et pâte ; la formation. S'y ajoutent le plan de masse et l'occupation de l'espace du site après la fermeture de la mine.

S'exprimant à ce sujet, Jean Diarra responsable département Environnement et Développement communautaire à Morila-Sa, l'objectif de ce projet est la reconversion de Morila en un centre agropole afin de réduire la pauvreté et de relancer l'économie locale.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.