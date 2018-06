Maroc: Mondial 2018 - Le Maroc attaque l'arbitrage à la FIFA

D'après de nombreuses sources, la FRMF (fédération royale marocaine de football) a écrit à la FIFA (Fédération internationale de football association) pour se plaindre de l'arbitrage lors de ses rencontres du Mondial 2018. Les Lions de l'Atlas se sont, à plusieurs reprises durant le tournoi, plaints des officiels en noir.

Pour appuyer son dossier, le Maroc a également envoyé des séquences vidéos prises lors des matchs. Les rencontres mises en cause sont celles contre le Portugal et l'Espagne. Face à la Selecao, Hervé Renard avait déjà indiqué la grosse faute de Pepe sur Boutaib au moment du but de Cristiano Ronaldo, sans oublier deux penalties non sifflés pour son équipe. « Sans des faits d'arbitrage, nous aurions pu battre le Portugal et l'Espagne. Ça me gêne d'en reparler sans cesse car on a l'impression de pleurer, mais quand c'est trop flagrant, c'est difficile de l'occulter« , avait confié le technicien français.

Et contre l'Espagne, l'égalisation de la Roja à la dernière minute semblait hors-jeu. Ou encore, le ballon qui mène au corner était sorti et le coup de pied de coin n'a pas été tiré à l'endroit indiqué par l'arbitre sans que ce dernier revienne sur sa décision.

En réalité, cette requête du Maroc n'a aucune chance d'aboutir et il semblerait que ce soit pour la forme à la suite des nombreuses réactions sur les médias.