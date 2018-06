Afrique, Bêtisier rétro Mondial 1974 - 44 ans après,retour sur le match BRÉSIL VS ZAÏRE

Les Leopoards du Zaïre étaient constitués du gardien Robert Kazadi Muamba, l'un des meilleurs d'Afrique à son poste des années 70, les attaquants Ndaye Mulamba, meilleur buteur de tous les temps en une édition de la CAN, Emmanuel Kakoko Etepe dit "Dieu de ballon", Adelard Mayanga Maku dit "Good Year", Joseph Kibonge, Raoul Kidumu mais aussi les défenseurs Raymond Buanga Tshimenu, Ballon d'Or africain 1973, Lobilo Boba dit "Docta", Jean Mana et Albert Mukombo...

Terrorisés par la menace de leur président, les Léopards se sont battus comme des Lions. La mission était de limiter la casse. A 3-0 en faveur du brésil, une scène venue de nulle part va se produire. Les Brésiliens héritent d'un coup franc bien placé. Au coup de sifflet de l'arbitre, un joueur zaïrois Mwepu Ilunga sort du mur pour dégager le ballon sans qu'aucun Brésilien n'ait bougé. L'image fera le tour du monde. Ilunga connaissait bien les règles du football. Pour Bloomfield, c'est la peur qui a guidé le geste du joueur, cette crainte d'encaisser un 4e but et de mettre sa vie en danger.

Après ces deux premiers matchs, la Zaïre n'avait plus grand-chose à espérer et allait boucler sa coupe du monde contre le Brésil champion du monde en titre. D'après l'ouvrage Africa United de Steve Bloomfield, le président Mobutu aurait envoyé un message à sa délégation en les priant de ne pas rentrer au pays en cas de défaite par plus de trois buts d'écart. Le Brésil de Jairzinho et de Rivelino était championne du monde en titre, comment faire pour prendre moins de 3 buts là où les yougoslaves en ont inscrit 9 ?

