Cote d'Ivoire: Lutte contre la torture - Un appel à des poursuites efficaces et à la prévention lancé

A l'occasion de la Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture célébrée le 26 juin, tous les mécanismes contre la torture des Nations unies, ainsi que ceux des régions d'Afrique, d'Europe et des Amériques ont lancé un appel commun à des poursuites efficaces et à la prise de mesures préventives contre tous ces actes. Ils ont en outre, réitéré d'une même voix que la «torture ne peut jamais être justifiée, pas même comme mesure de dernier recours».

C'était dans une déclaration commune lue par le commissaire Essaiem Hatem de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Cadhp) et par ailleurs, président du Comité pour la prévention de la torture en Afrique (Cpta), à Abidjan-Plateau.

Révélant dans cette déclaration que cela fait maintenant 70 ans que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, interdisant la torture en termes absolus, ces mécanismes soussignés ont exprimé leur solidarité aux milliers de victimes de torture et à leurs familles. Non sans leur rappeler que selon le droit international, elles ont un droit exécutoire à tout recours utile, y compris la réparation et la réhabilitation.

En marge de la lecture de cette déclaration commune, un module de formation sur la prévention de la torture élaboré par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, section Côte d'Ivoire (Acat-Ci), sous la conduite de son président du conseil d'administration, Kangah Bilé Eugène, a fait l'objet d'une validation au cours d'un atelier. Lequel s'est tenu avec le soutien financier de la Fondation Open society initiative for west Africa (Osiwa).

Selon le président de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Fiacat), Paul Angaman, qui l'a présenté lors de cette rencontre de travail, «le module est prévu pour durer 20 heures et est globalement conduit selon une démarche théorique et pratique».

«Il est subdivisé en neuf (9) séquences, dont une introductive sur l'universalisé des droits de l'homme», a-t-il signifié. Avant de souligner que le module vise de façon générale à «combattre et prévenir la torture et les mauvais traitements par la formation et la sensibilisation des agents de l'État (civils, militaires et paramilitaires)».