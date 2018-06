Mali: Ecobank Mali élargit son Club PME au grandes Entreprises

Le "Club EMERAUDE" vise donc à créer un cadre de partenariat gagnant-gagnant entre ces entreprises membres et la banque. Il s'agit de fidéliser davantage une catégorie de clientèle en lui offrant des avantages et des services de qualité.

Accès aux marchés concrétisé par la création d'un Salon VIP à l'agence de Bozola et, enfin, renforcement des capacités avec la mise en place d'un gestionnaire dédié aux membres du Club et des formations sur des services transactionnels.

Selon le Directeur général adjoint d'Ecobank-Mali, Assih Simplice la vision du groupe bancaire panafricain est d'accompagner les Petites et Moyennes Entreprises à forte potentialité afin de devenir des championnes nationales dans leurs domaines respectifs, à travers l'établissement d'un partenariat solide et bénéfique entre ces dernières et Ecobank.

Lancé en 2015 au Mali avec 50 Petites et Moyennes Entreprises au départ, le Club PME d'Ecobank-Mali compte aujourd'hui plus de 96 membres qui ont bénéficié de différents types d'appui de la part de la banque panafricaine.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.