Gabon: Victoire devant la justice française de la mère du président Bongo

A l'origine, Patience Dabany, avait, selon son avocat maître Georges Arama, été sollicité par le réalisateur Joël Soler pour parler de sa musique et de son rôle de mère. Or, selon lui, l'entretien va sortir de ce cadre, c'est la raison pour laquelle la mère d'Ali Bongo va décider d'aller en justice.

La cour d'appel a estimé que si le consentement de Patience Dabany avait été sollicité et obtenu, il avait en revanche été vicié. En clair, l'ex-épouse d'Omar Bongo a été trompée, selon la justice française, et son droit à l'image bafoué. Un jugement qui vient confirmer la décision de première instance.

C'est une victoire pour la mère d'Ali Bongo devant la justice française. La cour d'appel de Paris a confirmé, ce mercredi, l'interdiction du documentaire « Les Matriarches », un film sur les épouses de chefs d'Etat autocrates qui devait être diffusé en septembre sur la chaîne Planète +. Marie-Joséphine Nkama alias Patience Dabany, ex-épouse d'Omar Bongo, avait été interrogée, mais la justice française a finalement conclu qu'elle avait été trompée sur le but de cette interview et que son droit à l'image avait été bafoué.

