Burkina Faso: Orange Energie - Une solution efficace pour rendre l'énergie accessible à tous les Burkinabè

Le Burkina Faso possède une source d'énergie capable d'accélérer l'atteinte de l'un des piliers du développement durable, à savoir les énergies renouvelables. Orange Burkina entend capitaliser sur cet atout naturel pour être plus qu'un opérateur télécom mais un fournisseur de services essentiels à la population.

A cet effet, la structure a mis en place des kits solaires afin d'offrir plus d'efficacité et d'efficience aux acteurs d'énergie à travers Orange énergie. Orange énergie est un kit solaire qui se décline en deux offres.

Le premier produit, « le Solar home system ou kits solaires Veenem » permettra d'améliorer le taux de couverture énergétique par une mise en location de kits solaires aux populations avec une contrepartie de paiement de frais récurrents et offrant pour la période souscrite l'énergie, la maintenance et les services après-vente. L'offre kits solaire Veenem se décline en deux versions.

L'un, le « kit solaire Veenem basic » composé d'une batterie de puissance de 42Wh, d'un panneau photovoltaïque, de trois ampoules, d'un câble de recharge et d'une radio.

Les frais de souscription sont à 20 000 francs TTC et la mensualité s'élève à 2900 francs TTC. L'autre, le « kit solaire Veenem premium » est composé d'une batterie de 128 Wh, d'un panneau photovoltaïque de 50W, de trois ampoules, d'un câble de recharge et d'une radio. Les frais de souscription s'élèvent également à 20 000 francs TTC et la mensualité de 5 900 francs TTC.

Le second produit qui est « le Smart metering » ou « le compteur Neema » permettra de faire face aux défis que rencontrent les sociétés de distributions d'énergie. C'est un outil de comptage équipé d'une carte Sim, d'un logiciel et qui, à partir d'une plateforme intelligente, permet de faire des télé-relevés et de la télé administration.

«Le premier produit que nous lançons et que nous appelons kit solaire Veenem est composé de trois ampoules, d'une plaque et d'une batterie plus de modules secondaires optionnels tels que la télé, la radio, le ventilateur .

Le deuxième produit c'est le compteur intelligent. Il s'adresse aux entreprises comme la Sonabel, pour l'électrification rurale et ensuite pour ceux qui le souhaitent» a expliqué Ben Cheick Haidara, directeur général de Orange Burkina.

Ce nouvel outil qui sera mis à la disposition des sociétés de production et de distribution permettra un meilleur management des systèmes d'exploitation à travers une baisse drastique des charges opérationnelles, une meilleure agilité dans la recherche permanente de l'équilibre entre la production et la consommation du réseau.

Selon le ministre de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo, le secteur de l'énergie au Burkina se caractérise par un faible taux d'accès des populations dont seul 20% ont accès au niveau national contre 3% au milieu rural. «L'Etat à lui seul ne pourra pas résoudre les difficultés en matière d'énergie.

Nous avons besoin d'attirer le secteur privé et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un exemple parlant d'un partenariat public-privé que nous sommes en train de démontrer aujourd'hui pour montrer qu'avec ce partenariat, nous serons en mesure d'aider la population non seulement en milieu urbain mais aussi en milieu rural pour qu'elle puisse avoir accès à l'énergie» a indiqué le ministre.

Pour joindre l'utile à l'agréable, la Fondation Orange Burkina a remis un chèque de 3 millions de francs Cfa au maire de la commune de Korsimoro, Jacques Ouédraogo pour venir en aide aux populations de sa localité en cette période de soudure.

En prélude au cérémonial officiel de lancement, une course cycliste féminine a été organisée. C'est Rasmata Sawadogo qui est arrivée en tête de pelotons et a reçu la somme de 50 000 francs des mains du ministre de l'Energie et du directeur général de Orange Burkina. Toutes les participantes à cette course cycliste ont reçu 2000f Cfa comme prix d'encouragement. Ce qui montre incontestablement qu'avec Orange Burkina, on gagne toujours.