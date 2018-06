Cameroun: CAN 2019 - Un million de visiteurs à satisfaire

Pour les opérateurs du secteur touristique, la CAN 2019 offre l'opportunité au Cameroun de franchir le cap d'un million de touristes projetés dans le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE) à l'horizon 2020.

Mais comme on le constate donc, les exigences de l'instance continentale de football ne concernent pas uniquement les infrastructures sportives ou hôtelières. Ce qui explique le fait que les différentes missions d'inspection de la CAF au Cameroun touchent de nombreux secteurs. Ces exigences prennent également en compte un certain nombre d'autres secteurs.

Dans le cadre des travaux présidés avant-hier par le chef du gouvernement, il ressort qu'une vingtaine d'établissements d'hébergement des catégories 3-4-5 étoiles remplissent au moins à 95% les conditionnalités requises et dont les moindres ne sont pas l'aptitude professionnelle des personnels, le strict respect des normes d'hygiène et environnementales, l'accessibilité, la sécurité, les facilités de communication, la disponibilité de services médicaux ou alors le rattachement à des structures médicales de référence.

