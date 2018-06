Sénégal: Coopération avec le Luxembourg - Satisfecit pour le PIC III et démarrage du IVEME

Avec un taux de réalisation de 98% en décaissements et en réalisations, le Programme indicatif de coopération (PIC III) Sénégal-Luxembourg a été clôturé, hier mercredi, à Dakar. Le comité de pilotage se dit satisfait et annonce le démarrage du PIC IV d'ici la fin de l'année.

Le troisième Programme indicatif de coopération (PIC III) Sénégal-Luxembourg 2013-2018 a été clôturé, hier mercredi, à Dakar par le comité de pilotage.

Il ressort de cette rencontrede clôture du PIC III entre l'État du Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg, présidé par Monsieur Bassirou Samba Niasse, Secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, en présence de Mme Nicole Bintner-Bakshian, Ambassadeur du Luxembourg au Sénégal que ce projet est un succès.

«Du point de vue financier», le PIC III«se traduit par un taux de décaissement et de réalisation de 98%. Donc largement au-dessus de la moyenne globale.

Et ceci est avéré dans les domaines de la santé notamment les centres de santé de Thilogne et dans le Nord de Saint-Louis, la formation professionnelle à Gossas et Nioro... , la prise en compte de la dimension genre dans les aspects du projet PIC III», a souligné Bassirou Samba Niasse, Secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Le PIC III s'est articulé autour de quatre (4) composantes sectorielles que sont le santé de base, la formation et l'insertion professionnelle, la bonne gouvernance et décentralisation, l'hydraulique et l'assainissement et d'une composante transversale relative à la gestion des finances publiques.

Et l'ensemble des ministères concernés et l'ambassade ont assuré le suivi de ce programme. «Il y a un comité de suivi qui se réuni tous les six mois et présidé par le ministère de l'Economie, en collaboration avec l'Ambassade ainsi que l'ensemble des ministères concernés par ces secteurs».

Poursuivant ses explications, il souligne: «aujourd'hui, le PIC III est clôturé avec quelques retards notés sur certains projets comme celui de la gestion des ordures, de l'assainissement et de la santé. Et le comité de pilotage s'est résolu à tout mettre en œuvre pour la réalisation de ces projets. Ce qui nous permettra d'avoir un bon atterrissage et démarrer le PIC IV».

Auparavant, Nicole Bintner-Bakshian, ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg au Sénégal s'est globalement félicitée des résultats du PIC III. «Je suis très satisfaite des résultats qui ont été accomplis en 5 ans.

Au plan de la santé notamment la mise en place du Système d'appel d'urgence, soit 500 mille appels... » Loin sans faux, elle a regretté les retards notés dans certains projets comme celui de la gestion des ordures (Centres d'enfouissements dans la région de Matam).

Parce qu'en définitive, souligne-t-elle «dans tout ce que nous faisons, il faut garder en repérage le bénéficiaire final aux fins de lui permettre d'en bénéficier à temps opportun».

Ce décompte est souvent liée aux procédures administratives, même si par ailleurs dans ce cas spécifique de coopération avec le Luxembourg, c'est une procédure relativement simple.

Car, il ne s'agit nullement d'appui budgétaire classique mis à la disposition du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, mais selon des procédures simples gérées à partir du trésor public.