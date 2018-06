Gabon: Nouvelles réformes - « Quel est le salaire du président de la République ? », interroge Louis Patrick Mombo

Au sujet du gel des recrutements pour une durée de trois ans, figurant parmi les nouvelles mesures, Louis Patrick Mombo affirme que les embauches et les stages sont suspendus depuis 2013. Le gouvernement n'a donc fait que prolongé une mesure qui cause un lourd préjudice aux jeunes diplômés : « le gouvernement a-t-il réfléchi sur l'avenir des jeunes qui vont sortir des écoles ? Ils doivent donc attendre trois ans pour avoir un emploi ? ».

Le représentant de Dynamique unitaire estime aussi que la baisse des salaires impactera profondément sur le niveau de vie de la population gabonaise, déjà confrontée à une hausse des tarifs sur le marché. Selon lui, il y a un an, sa centrale syndicale avait déjà prévenu les travailleurs sur lesdites réformes : « au cours d'une assemblée générale, nous avions annoncé qu'il y aura réduction des salaires et flambée des prix. Nous avions été démentis par Jean-Marie Ogandaga, le ministre de la Fonction publique de l'époque », au final, les salaires seront réduits juillet prochain.

Membre influent du regroupement syndical Dynamique unitaire, Louis Patrick Mombo a émis un doute sur une réelle application de la baisse des salaires. Pour lui, non seulement le gouvernement n'a pas indiqué la durée de cette diminution, mais rien ne prouve que cette décision touchera les hauts fonctionnaires : « avant l'application des mesures d'austérité, il faut qu'on sache quel est le salaire du président de la République, quel est le salaire des ministres... », a-t-il insisté. Les Rétributions des agents publics connaîtront une réduction croissante à partir de 5%. La mesure concerne les travailleurs touchant 650 mille fcfa et plus. Pour le syndicaliste, en pays démocratique, les honoraires du président ne doivent pas être un secret et doivent subir les mêmes mesures.

