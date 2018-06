Gabon: Secrétariat exécutif du PDG en tournée dans la Ngounie

Tournée des membres du Secrétariat Exécutif du Parti Démocratique Gabonais de la province de la Ngounié, du 17 au 23 Juin 2018.

Les fédérations des communes et départements étaient à l'honneur au cours de ladite tournée provinciale durant laquelle, un message précis était adressé aux militants, à savoir ; la discipline, la mobilisation autour des candidats investis. L'invitation de tous les militants en âge de voter, à se faire enrôler sur les listes électorales et ceux déjà inscrits, à procéder à la vérification de leurs inscriptions étaient aussi à l'ordre du jour.

La délégation du Secrétariat Exécutif du Parti Démocratique Gabonais de la province de la Ngounié conduite par le Conseiller du DCP, Porte-Parole du PDG, Stéphane ILOKO BOUSSENGUI, accompagné du Membre Permanent de la Commission Permanente de Discipline, Jean Maurice MOMBO TSOUNGOU, des Membres du Bureau National de l'UFPDG, Alice AMIAR épse OVENGA et Françoise MOUSSAVOU-MAGOULOU, des Membres du Bureau National de l'UJPDG, Lelet LEBONGO et Lucien MBENANGOYE, ont rappelé les tâches et les missions du militant réellement engagé au sein du parti.

Après l'entame de ladite tournée par les localités de Mouila et Guietsou le dimanche 17 Juin 2018, s'en est suivi les localités de Mandji (Ndolou), Ikobey et Fougamou (Tsamba-Magotsi) d'accueillir la délégation, le Lundi 18 Juin 2018, avant de continuer dans les départements de la Louetsi Wano (Lébamba), Boumi Louetsi (Mbigou) et l'Ogoulou (Moukandi, Yeno et Mimongo) pour terminer avec le département de la Douya-Onoye (Mouila), le samedi 23 juin 2018. Là-bas, comme partout ailleurs, quatre points essentiels étaient à l'ordre du jour, à savoir ; l'enrôlement des potentiels électeurs au sein des structures de base, la discipline, l'élection des candidats investis par le parti puis la remise des Statuts,

Règlement Intérieur et la Charte des valeurs à tous les responsables des structures de base, à savoir ; les Secrétaires Départementaux, Fédéraux etc. dans le but d'un renforcement des capacités du plus grand nombre de militants. Au cours des différentes étapes, l'on note la mobilisation en masse des militants et sympathisants PDG.

La venue du Secrétariat Exécutif du PDG de la Ngounié est perçue tel un remède aux préoccupations récurrentes des populations, parmi lesquelles ; les éléphants blancs, la quasi absence des routes praticables en toutes saisons, le manque de réseau téléphonique, l'adduction en eau potable et d'électricité.

Ces derniers, réagissant suite aux détournements de toutes sortes par certains responsables politiques en charge du suivi des chantiers lancés. Afin de remédier à leurs difficultés, les populations recommandent l'extension de « l'opération Mamba » dans leurs localités.