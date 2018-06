Sénégal: Aliou Cissé, selectionneur des lions - «Rentrer encore plus dans l'histoire»

interview

Rentrer davantage dans l'histoire ! C'est la volonté clairement affichée par Aliou Cissé dont l'équipe affronte la Colombie ce jeudi 24 juin, à partir de 18 heures (14 heures à Dakar).

En cas de victoire des Lions ou de match nul, le Sénégal sera la seule et unique équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale de cette phase finale de Coupe du monde déjà pleine de surprises.

Face aux médias hier, le sélectionneur national du Sénégal qui avait à ses côtés Kalidou Koulibaly, a affiché sa détermination à poursuivre l'aventure.«Ce n'est pas évident de battre le Sénégal», soutient-il en précisant par la même occasion que«la bataille du milieu sera déterminante».

Quelle appréciation faites-vous du jeu colombien ?

La Colombie et le Sénégal ont pratiquement le même style de jeu. C'est l'engagement, la vitesse. C'est une équipe que nous connaissons pour l'avoir croisé en 2014 quand ils étaient sur le chemin de la Coupe du Monde de la même année (match nul 2-2 entre les Cafeteros et l'équipe A' du Sénégal à Buenes Aires). Le Sénégal était mené 2-0 à la mi-temps. Moussa Konaté et Cheikh Ndoye vont égaliser, Ndlr).

Nous allons vers un match très bien disputé, intéressant avec deux équipes capables de faire partie des 16 meilleures équipes du tournoi. La Colombie peut nous causer quelques problèmes. Nous, aussi, nous avons des arguments à faire valoir et demain (aujourd'hui, Ndlr), on saura bien les jouer.

En 2002, le Sénégal était dans la même configuration. Pensez-vous que c'est possible de réitérer le même coup ?

C'est plus que possible. Aujourd'hui, nous avons 4 points ainsi que le Japon. La Colombie a besoin de nous battre pour se qualifier. Nous sommes aussi capables de battre la Colombie.

Notre état d'esprit n'a pas changé. On joue les matchs, les uns après les autres. Le capital confiance est là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans ce tournoi qui ont six points. Le seul objectif qu'on a aujourd'hui, c'est d'atteindre les 8èmes finales et cela doit passer par la Colombie.

Vous avez différemment joué Pologne et Japon. Pourquoi ?

Ce sont des matchs difficiles avec deux styles différents. Contre le Japon, on a bien commencé mais on a un tout petit peu reculé. Contre la Pologne, ça a été un autre système de jeu parce qu'il y avait une autre culture. Ce sera pareil contre la Colombie qui est différente du Japon et de la Pologne.

Ce qui est intéressant dans cette poule-là, c'est qu'il y a l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud. Nous savons que la Colombie fait partie des meilleurs du football mondial et le Sénégal fait partie des meilleures équipes d'Afrique. Nous y allons vers une belle confrontation.

Quels sont les joueurs colombiens qui vous marquent le plus ?

Je n'aime pas trop parler de l'adversaire. C'est surtout l'entraîneur colombien qui peut parler de ses joueurs. En tant qu'entraîneur du Sénégal si vous me posez des questions sur mes joueurs, je peux vous répondre.

Là, j'ai envie de dire que la Colombie est plein d'individualités avec Falcao, Gunterèz, James Rodrigues, j'en passe. Ce sont des joueurs de top niveau. C'est une équipe capable de jouer en attaque rapide mais aussi en attaque placée.

Techniquement, c'est une très belle équipe. C'est une rencontre difficile qui nous attend. Et comme je l'ai dit, nous avons des armes à faire valoir. Et, nous rentrerons sur le terrain avec l'intime conviction de se qualifier.

Le Sénégal a certes les cartes en main. Mais sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est fini pour les Lions. Quels messages avez-vous à lancer à ces supporters ?

On est dans le bon tempo même si on pouvait envisager de prendre les trois points devant le Japon. Même si on avait six points, on serait obligé de prendre un point parce qu'on ne serait pas garanti de retrouver le second tour.

Maintenant, on a quatre points et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont cela. Le groupe en a conscience. La motivation est là. On sait qu'il va falloir être présent durant 95 minutes pour vraiment rentrer encore plus dans l'histoire. Nous sommes vraiment déterminés».

Les remplaçants sont-ils aussi concernés que les titulaires ?

Il y a 1500 joueurs sénégalais et si on vous choisit pour faire partie des 23 qui doivent défendre les couleurs du Sénégal, je pense que le joueur doit comprendre que c'est un privilège de porter ce maillot du Sénégal.

Mon rôle, c'est de choisir onze joueurs. Quand on porte le maillot de l'équipe nationale sans être concerné, je pense qu'il y a des questions à se poser. Ça fait bientôt un mois qu'on vit ensemble et je vois des joueurs concernés. Maintenant, je n'ai pas vu un joueur qui est heureux sans jouer. C'est le football.

Face à la Colombie, c'est un résultat positif que vous allez chercher ou vous jouerez la gagne ?

Nous abordons tous nos matchs pour les gagner. Il n'y a pas de calcul à se faire. Quand on entrera sur le terrain, les consignes seront de jouer pour gagner.

Le match de demain (ce soir, Ndlr), pourrait-il être celui de Diao Keïta Baldé ?

Diao Keïta Baldé est un bon joueur qui a fait ses preuves avec l'AS Monaco. Il a été longtemps blessé et est revenu de blessure. Il revient de loin et j'ai 23 joueurs sous la main et il y a eu des choix qui ont été faits.

En tout cas, quand il entrera, il donnera le meilleur de lui-même. J'ai énormément confiance en lui. Ce sont des choix tactiques par rapport aux schémas tactiques que nous avons mis en place. Et, il peut commencer tout comme il peut rentrer en cours de jeu.

Face au Japon, on a vu Mbaye Niang sortir, qu'en est-il ?

Rien de grave. Il avait pris un coup sur un corner. Mais ça va. Demain, il sera sur le terrain si tout va bien.

Pourquoi dites-vous que la Colombie et le Sénégal ont le même style de jeu ?

La Colombie que j'ai vu jouer contre la Pologne et contre le Japon, il y a eu beaucoup d'impact physique sur les duels avec des joueurs engagés.

C'est pareil pour le Sénégal qui a aussi des joueurs engagés. Ils ont un bon milieu, Inteiro qui sort bien les ballons. Sur ce registre là, nous sommes aussi bien.

On a des joueurs capables de garder l'impact, de gagner des duels et d'avancer. La bataille du milieu sera déterminante. La Colombie est capable de contourner, c'est pourquoi je dis que ce sont deux équipes avec des styles identiques. En tout cas, le spectacle sera sur le terrain.

Le coach colombien dit qu'il fera mal au Sénégal. Qu'est-ce qui sera déterminant dans ce match ?

La concentration restera un facteur important pour nous parce que le haut niveau, c'est aussi les détails. Aujourd'hui, nous devons redoubler un peu plus de vigilance sur les phases arrêtées mais aussi dans la construction du jeu.

On les a joués en 2014. On les connait aussi. On connait leurs forces. On est premiers de notre poule. Il faut battre le Sénégal et ce n'est pas évident de battre le Sénégal.

La danse de l'équipe du Sénégal attire l'attention de plus d'un. Pourquoi cette marque singulière de votre équipe ?

La danse est culturelle. Elle nous permet de véhiculer de la joie, de l'hospitalité, du bonheur. On peut danser, être heureux dans la vie et être sérieux dans le terrain.

Le sport, ce n'est pas une question de vie ou de mort comme vous le dites, mais plus tôt une question de convivialité. Le vivre ensemble. Chez nous, le spectacle en fait partie.