Sénégal: Sénégal/Colombie - Un point, c'est tout !

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé et son homologue colombien José Pekerman n'auront sans doute pas besoin de chercher l'inspiration très loin pour motiver leurs joueurs : l'enjeu parle de lui-même. Sénégalais et Colombiens le savent, au terme de la rencontre, l'une des deux équipes validera son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

On sait qu'on a déjà 15 millions de Sénégalais derrière nous. A nous de porter haut les couleurs du Sénégal et de l'Afrique durant cette Coupe du monde», a déclaré le défenseur sénégalais lors de la traditionnelle conférence de presse tenue hier, mercredi 27 juin, à l'Arena stadium de Samara.

C'est d'ailleurs l'avis de Kalidou Koulibaly. «Ça doit davantage être une chose positive plutôt que de la pression. On sait qu'on a tout le continent derrière nous. On sait aussi qu'on est capable de le faire. Cette situation doit donc être considérée de manière positive.

Mais aussi une motivation supplémentaire pour les «Lions» qui seront dans cette rencontre dans une posture qu'ils affectionnent. Autrement dit, laisser l'initiative du jeu aux Colombiens qui sont obligés de gagner pour passer et procéder par des contre-attaques, avec des flèches comme Ismaïla Sarr, Mbaye Niang et autre Diao Baldé Keïta.

