Menace sur le ceebu jën (riz au poisson). Du fait de la forte pression de pêche et la surexploitation des sardinelles (yaboy) et l'ethmalose (kobo), notamment par la pêche artisanale, l'on note une diminution de ces espèces dans les eaux Sénégalaises. Suffisant pour que, à travers une étude scientifique menée dans le cadre du projet Usaid/Comfish plus, des spécialistes recommandentde revoir la gestion de la pêcherie, mais aussi l'effort de pêche mise sur ces espèces et les pratiques de pêche, surtout au niveau de la pêche artisanale.

Une étude scientifique sur l'ethmalose (kobo) et les sardinelles a été menée dans le cadre du projet Usaid /Comfish plus. Selon le Dr Mamadou Thiaw, chercheur au Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, cette étude recommande une diminution de la pression pour lutter contre la surexploitation des sardinelles et de l'ethmalose.

«Nous recommandons de revoir la gestion de la pêcherie, surtout au niveau de la pêche artisanale. Il faudrait revoir l'effort de pêche qui est mise sur cette espèce, mais aussi les pratiques de pêche utilisées par les artisans. C'est une espèce aussi capturé partout et qui se trouve entre 0 à 20 mètre de profondeur», a-t-il fait savoir.

Il informe qu'entre 2001 et 2009, une diminution des captures de sardinelles et de l'ethmalose a été constatée au Sénégal. Ce qui montre qu'il y a une pression de pêche un peu élevée sur ces espèces. «Il y a aussi une diminution de la taille des individus de l'ethmalose (kobo) capturés. Ce qui explique une situation de surexploitation de cette espèce», a indiqué le Dr Mamadou Thiaw.

Et, cette surexploitation de ces espèces n'est pas sans conséquence socioéconomique en ce sens qu'elles occupent une place importante dans l'alimentation de certaines populations et dans les captures de pêcheurs. D'ailleurs, il n'a pas manqué de relever l'importance de l'ethmalose, sur le plan socio-économique.

«Sur le plan économique, la valeurs ajoutée tourne autour de 8 milliards. Du point de vue social, beaucoup de populations notamment rurales l'utilisent pour la consommation.

D'où l'impératif de penser à une gestion beaucoup plus efficace de cette ressource. Parce que la diminution du stock peut engendrer des conséquences sociales», a-t-il laissé entendre.