Sénégal: Lamine Dieng - « Renouveler contre la Colombie la discipline tactique du match contre la Pologne »

Lamine Dieng pense que l'équipe du Sénégal doit renouveler le même discipline tactique adoptée lors de son match contre la Pologne pour son troisième match qui l'oppose, ce jeudi 28 juin, à la Colombie.

« En tout état de cause, il ne faut pas dire que j'ai un avantage, le nul me suffit. Il faut penser que nous sommes à zéro à zéro, il faudra essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire essayer d'attaquer quand on a l'opportunité et ne pas se cantonner uniquement en défense.

Il faudra renouveler contre la Colombie la discipline tactique du premier match contre la Pologne. C'est à dire des gens prêts à se donner à fond. Donc, prêts à être solidaires les uns après les autres, de former un bloc dense. C'est à cela qui sera l'atout principal du Sénégal », indique l'ancien sélectionneur des Lions.

Selon lui, l'état d'esprit va être très déterminant.

« Si on vient pour dire qu'un match nul suffirait, on se mordra les doigts. Cela va déteindre forcément sur la manière d'aborder le match. Il faudra gagner pour s'en sortir », ajoute t-il.

Interpellé sur le systéme de jeu utilisé par l'équipe du Sénégal lors du dernier match contre le Japon, l'ancien entraîneur des Lions y va de son analyse : «Un systéme ne vaut que par l'animation des joueurs qui le font.

Contre le Japon, on pensait neutraliser les adversaires en gonflant le milieu de terrain. Or, à ce niveau, on a été perdant. Les Japonais étaient plus virvoltants que nous, plus mobiles. Pourquoi avoir changé le scénario du premier match.

C'est-à-dire mettre trois attaquants et essayer d'annhiler les ébauches adversses à partir de la défense. Comme l'avait fait Mbaye Niang et Mame Biram Diouf », relève-t-il. Poursuivant son propos, il note qu' « il faut rompre avec l'habitude que nous avions. On remarque que tous nos relances ont été des ballons longs.

On n'a pas essayé de sortir le ballon. C'est la doctrine du sélectionneur qui dit qu'il ne faut pas prendre de risques dans ses bases arrières et lancer le plus vite le ballon dans le camp adverse.

En somme, ne pas beaucoup oser. A la fin, ce sont les deux latéraux qui marquent pour le Sénégal. Il faut oser encore une fois, construire les attaques de l'équipe à partir des lignes arriéres ».