Ile Maurice: Commission d'enquête sur Gurib-Fakim - Première audience publique le 6 août

C'est à la Cour suprême, à partir du 6 août, que la commission d'enquête sur l'ex-présidente de la République siégera. Les audiences, qui se tiendront tous les jours, seront publiques.

Ceux qui détiendraient des informations ou qui souhaiteraient témoigner, sont priés d'en informer, par écrit, la secrétaire de la commission d'enquête, Premila S-Gopynauth, d'ici à la fin du mois de juillet. La commission d'enquêter doit, entre autres, se pencher sur la possible violation de l'article 64 de la Constitution, ainsi que le «unlawful, improper or indecorous use of the Office of the President», ayant mené à la démission d'Ameenah Gurib-Fakim, le vendredi 23 mars, dans le sillage de l'affaire Platinum Card.

C'est le Puisne Judge Asraf Ally Caunhye qui présidera la commission d'enquête. Il a pour assesseurs les Puisne Judges Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna. Ils ont prêté serment, en mai dernier, devant le président de la République par intérim, Barlen Vyapoory.

L'opposition, toutefois, conteste la nomination d'une commission d'enquête où siégeront trois juges de la Cour suprême. Évoquant une atteinte potentielle au principe de séparation des pouvoirs.