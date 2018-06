Ile Maurice: Vente du passeport et de la citoyenneté - Une pétition nationale lancée

De son côté, Ashok Subron parle, lui, de «privatisation des fonctions de l'État». L'octroi du passeport et de la citoyenneté, rappelle-t-il, est «une fonction suprême de l'État». Il conteste, dans la foulée, la décision du Premier ministre, d'octroyer le pouvoir décisionnel à l'Economic Development Board (EBD). D'ailleurs, «EDB laem bizin dismantle sa». Et de condamner les prises de contact avec Henley & Partners, firme controversée spécialisée en «Residence and citizenship planning».

Au dire de Kugan Parapen, la vigilance est de mise. Certes, la vente du passeport mauricien et de la citoyenneté ne sera pas incluse dans le Finance Bill. Reste que «Prémié minis inn dir li pou sey pas enn-dé lalwa pou amenn vant nasyonalité et paspor», rapelle-t-il.

Reculer pour mieux sauter ? Les opposants de la vente du passeport mauricien et de la citoyenneté sont sur leurs gardes. Bien que le Finance Bill ne comprenne aucun détail sur ces mesures budgétaires, la mobilisation continue. «Une pétition nationale a été lancée à travers le pays». Et les signataires se donneront rendez-vous, par la suite, le dernier week-end de juillet.

