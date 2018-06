Sénégal: Plateforme revendicative - And Gueussem «rectifie» Diouf Sarr

« Aller vers le boycott de tous les programmes en remettant tous les équipements et la logistique aux médecins-chefs de district sans oublier la possibilité d'arrêt du service minimum et plus tard des urgences », c'est ce que comptent faire les membres de l'alliance Sutsas-Sudtm And Guesseum. Une déclaration tenue hier, mercredi 27 juin, et qui fait suite à la sortie du ministre de la Santé qui a avancé que la majorité des revendications à incidence financière de Mballo Dia Thiam et cie ont été satisfaites.

L'alliance And Guesseum ne veut pas verser dans la langue de bois. En point de presse hier, mercredi, elle a tenu à apporter la réplique après la sortie du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, avançant que tous les points à incidence financière de 2014 de ladite alliance sont pratiquement réglés, car les contractuels ont perçu leurs arriérés de salaires compte non tenu du mois de juin 2018.

Mballo Dia Thiam de rappeler ainsi que le ministre Diouf Sarr a soutenu « à la surprise générale, par voie de presse, que l'ensemble des points de la plateforme revendicative d'And Guesseum est correctement pris en charge et que la poursuite de la lutte relèverait d'autres motivations».

En réponse au ministre de la Santé, le syndicaliste dira sèchement : «le ministre fait dans l'amalgame et la démagogie ou ignore complètement les accords». Dans la foulée, And Guesseum a tenu à rappeler que «le programme ministère de la Santé-Jica remonte à novembre 2016 pour les années 2017 et 2018, et est donc bien postérieur aux accords de 2014.

Encore que le ministère de la Santé doit toujours deux mois impayés, les 100 millions dédiés aux retraités des collectivités territoriales ne sont pas perçus tout comme les arriérés de la Couverture maladie universelle (Cmu) qui ont fini de plomber le système sanitaire et social ».

Mballo Dia Thiam ajoutera aussi : « aucun décret n'est sorti, ni pour les nouveaux corps ni pour la fonction publique territoriale, encore moins pour l'Endss.

Il s'y ajoute que les engagements du ministre de la Santé même à savoir la délivrance de bulletins de salaire aux contractuels, d'exemplaires de contrat de travail, la prise en charge médicale et sociale et les versements et cotisations sociales ne sont pas, jusqu'au 27 juin dernier, respectés».

Face à cette situation, And Gueussem dira: « quoi de plus naturel, à la suite de l'évaluation interne proposée par le ministère de la Santé le lundi 25 juin à 15h, une heure avant l'évaluation de l'Asas Sutsas-Sutsas-Sudtm consécutive à l'expiration du délai sollicité par le Premier ministre, de décliner un 8ème plan d'action si le gouvernement est toujours à l'étape de promesses non encore matérialisées ».

L'alliance and Gueussem ne compte donc pas baisser les bras. Au contraire, le coordonnateur Mballo Dia Thiam a avancé qu'And Guesseum a répondu à toutes les invitations et convocations sans se formaliser et ne s'est pas encore réellement radicalisée.

Cependant, si rien n'est fait allant dans le sens de satisfaire les revendications sur les accords de 2014, l'alliance And Gueussem peut aller jusqu'au « boycott de tous les programmes en remettant tous les équipements et la logistique aux médecins-chefs de district, sans oublier la possibilité d'arrêt du service minimum et plus tard des urgences ». Mais avant d'en arriver à ce stade, and Guesseum a tenu à appeler le ministre de la Santé à plus de « sérénité ».