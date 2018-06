Guinée: Les États-Unis renforcent le secteur de la Démocratie et la Gouvernance

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et la Guinée et en appui aux efforts de consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance, l'ambassade des Etats-Unis en collaboration avec le gouvernement guinéen et la Commission Eectorale Nationale Indépendante (CENI) est heureuse d'annoncer qu'elle organise du 29 juin au 1er juillet 2018 à Kindia, une retraite sur le renforcement du système électoral en Guinée, qui permettra d'examiner les leçons tirées des élections communales du 4 février 2018, et contribuera à l'élaboration d'un cahier de propositions pouvant soutenir la réforme électorale.

Sous la présidence effective de Son Excellence l'Ambassadeur Dennis Hankins, cette retraite connaîtra la participation de représentants du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Decentralisation, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), la Haute Autorité de la Communication (HAC), la Cour Constitutionnelle, des partis politiques, des organisations de la société civile, des médias et des partenaires techniques et financiers.