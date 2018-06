Guinée: Le PM Kassory épouse théoriquement les batailles du Ministre Gassama

En dénonçant l'injustice et la politisation de notre administration, Kassory Fofana est visiblement sur les traces de son ministre. Récemment, c'est Cheick Sacko, ministre la justice et garde de sceaux qui lui a fait des compliments sur son honnêteté et son engagement dans le travail. Reste à savoir si le Premier ministre qui détient les rênes du pouvoir décisionnel s'appliquera à tenir ses promesses.

Des actes qualifiés souvent de courageux sont régulièrement posés par ce ministre pour dire la vérité à toutes les composantes ethnique et religieuse de notre pays. Plaider, plaider et interpeller, c'est ce qu'il a toujours fait.

Gassama Diaby a passé au crible et a interpellé les acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition sur les facteurs de conflits : l'injustice, la pauvreté, les détournements des derniers publics.

Quelques heures plutôt, c'est son ministre de la citoyenneté et de l'unité nationale qui défendait les valeurs démocratiques, le respect des droits de l'homme et l'entente nationale dans l'émission à grande écoute d'Espace "Les Grandes gueules".

