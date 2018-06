Ile Maurice: Overdose présumée - Les parents d'Adhu, 13 ans, portent plainte contre une quadragénaire

Le père d'Adhu raconte, lui, qu'après avoir parlé avec sa fille, dans la nuit du 18 juin, il a reçu un second appel aux alentours de 23 heures. «À l'autre bout du fil, on pleurait et criait. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais perdu mon enfant. Quand j'ai rappelé, on m'a dit que ma fille n'allait pas bien et de venir directement à l'hôpital.»

L'autopsie a attribué son décès à un œdème cérébral. Mais la mère de cette élève du Belle-Rose SSS maintient que sa fille a été victime d'une overdose. Neera explique avoir eu des doutes lorsqu'un travailleur social lui a mis la puce à l'oreille. «Ma fille prend des cours de karaté. Quand je suis allée la récupérer à son cours le dimanche 17 juin, un travailleur social m'a approchée pour me dire qu'elle n'était pas dans son état normal et de la surveiller de près.»

Ils n'en démordent pas. Les parents d'Adarshee Babooram, plus connue comme Adhu, 13 ans, soutiennent qu'elle a été droguée à son insu. La jeune fille est décédée le mardi 26 juin. Les ex-époux ont porté plainte contre une habitante de Montée S, Petite-Rivière, à la police de Rose-Belle et de Pamplemousses.

