Madagascar: Maroantsetra - La candidature d'Andry Rajoelina réclamée

Andry Rajoelina brandit le « V » de la victoire.

La pluie n'a pas empêché Andry Rajoelina de rencontrer hier la population de Maroantsetra. En effet, après la Région Boeny et la Région Sofia, l'ancien président de la Transition poursuit son périple dans la partie Est de la Grande Ile, dans la Région Analanjirofo.

Une foule immense a assisté au meeting qui s'est déroulé au stade municipal local. « Nous avons attendu ce moment depuis belle lurette, enfin vous êtes venu », a annoncé le Tangalamena et non moins président de l'association des « Zokiolona ». Le tout Maroantsetra a exprimé son amour pour l'ex-homme fort du pays. D'ailleurs, la population locale a réclamé hier la candidature d'Andry Rajoelina pour la prochaine course à la Magistrature suprême. « Madagascar est malade, vous êtes notre espoir, aidez-nous, sauvez ce pays », a martelé le représentant des maires élus sous les couleurs du « Tanora malaGasy Vonona ». Une déclaration qui s'apparente à un cri de détresse face à la pauvreté qui frappe la majorité des Malgaches. En retour, l'ancien numéro Un de la Révolution orange a, lui aussi exprimé son amour envers la population de Maroantsetra.

Projets. Difficulté d'accès à cause d'un pont coupé et la vétusté des routes, le chômage et le délestage. Ce sont, entre autres, les problèmes qui caractérisent le quotidien de la population locale. Des problèmes que le président national du MAPAR prévoit de résoudre dans les plus brefs délais. « J'ai fondé l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM) pour apporter des solutions durables afin que les Malgaches puissent jouir du développement souhaité depuis l'indépendance », a-t-il déclaré tout en réitérant que l'IEM propose de nombreux projets faramineux concernant tous les domaines de la vie sociale et qui apporteront l'innovation et le développement au pays.

Reconstruction. Andry Rajoelina a aussi laissé entendre que Maroantsetra pourrait bénéficier d'un stade et d'un hôpital « manara-penitra », ainsi que des « trano mora ». « Durant la Transition, alors que le pays ne bénéficiait pas de financements extérieurs, j'ai fait construire de nombreuses infrastructures aux normes au niveau des chefs-lieux des Provinces », a-t-il rappelé. Avant de soutenir au passage : « Je suis un homme de parole, quand je promets de faire quelque chose, je le réalise toujours ». Et lui de citer comme exemple la reconstruction de l'hôtel de ville d'Antananarivo qu'il a inauguré durant la période transitoire. En tout cas, la vague orange a encore frappé hier du côté de la Région Analanjirofo. Après le meeting au stade municipal, Andry Rajoelina a présenté son projet IEM à la population de Maroantsetra. Une occasion pour lui d'écouter les difficultés subies au quotidien par la population locale, mais aussi et surtout, pour recueillir les propositions de tout un chacun par rapport aux projets de développement adéquat pour ce district. Ce jour, l'ancien président de la Transition est attendu à Mananara Nord.