Togo: Le parti de Gogué annoncé en meeting ce week-end à Agoè Kossigan

Il est l'un des partis les plus actifs et ayant des représentants à la représentation nationale au sein de la Coalition des 14 partis de l'opposition togolaise. Lui c'est ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral), du professeur Aimé Tchabouré Gogué.

Le parti sera, selon certaines informations, en meeting de sensibilisation et d'échanges avec les Togolais du quartier Agoè Logopé et environs samedi prochain, dans l'enceinte du CEG Kossigan.

Pour ce parti qui appelle depuis toujours les Togolais à œuvrer ensembles « pour les réformes, le changement et la prospérité », cette rencontre avec les populations aura pour but d'aborder plusieurs sujets de l'heure.

Le député et président national de l'ADDI, professeur Gogué aura a entretenir les uns et les autres sur les « Réformes constitutionnelles et institutionnelles », l' « Engagement politique des jeunes et des femmes et libertés citoyennes », et l' « Absence de décentralisation, frein au développement local ».

Pour rappel, le parti dispose aujourd'hui de deux sièges à l'Assemblée nationale actuelle en fin de législature, et a pris part à la dernière présidentielle (en 2015) et s'en est sorti avec une 3ème place pour son candidat et président national, qui a été crédité de 83 768 voix soit 04,03 % des suffrages exprimés.