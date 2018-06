Cote d'Ivoire: Renforcement de capacité en anglais - Une dizaine de cadres d'une société formées par le CAMPC

Onze cadres de Gras Savoye qui ont suivi pendant cinq mois (20 février au 15 juin) des cours intensifs d'anglais au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc), ont reçu leurs certificats de fin de formation, le 27 juin, dans les locaux dudit centre sis à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Selon M. Coulibaly Gnénéma, directeur général de Gras Savoye, cette formation répond aux nouvelles ambitions et nouveaux objectifs que son entreprise se fixe. «Mes collaborateurs sont désormais de nouvelles personnes. Et cela va apporter un plus à l'entreprise», s'est-il réjoui.

Pour le Pr. Joseph P. Assi-Kaudjhis, directeur général par intérim du Campc, cette formation entre dans le cadre de la mission du centre: Accompagner les entreprises dans le renforcement de capacité de leurs personnels et par ricochet, donner aux pays membres du centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Niger et le Togo), des cadres performants qui répondent aux besoins des entreprises et de l'administration.

«Nous sommes très heureux pour cette faveur à nous faite par notre direction. Cette formation qui nous rend plus performants va nous aider sur le plan international et en interne», s'est félicité Amara Koné, l'un des cadres formés.

La formation a porté sur l'anglais professionnel dans le management d'entreprise, l'assurance et le coaching, a indiqué M. Dumery serge, formateur-enseignant.

Le Campc est une institution inter États créé en 1970 et opérationnel depuis 1975. Doté d'une autonomie juridique, administrative et financière, il a pour mission de former, conseiller et faire la recherche. Des cadres du public et du privé y sont formés ou y renforcent leurs capacités dans tous les domaines professionnels.