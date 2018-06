Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes - La Fondation Imam Almamy Toungara fait des dons en vivres et non-vivres aux victimes

Profitant de cette occasion, il a salué la population d'Abobo. « Je voudrais vous dire que je ne suis pas loin de vous. Quand bien même je ne suis plus ici, je continue mes actions en faveur d'Abobo », a-t-il déclaré. Avant de promettre que sa Fondation et lui seront toujours aux côtés des populations.

« Nous avons fait des actions à Abobo et ailleurs, que ce soit l'assistance aux malades qu'aux religieux dans la discrétion. « C'est l'ampleur des dégâts qui a fait que cette fois-ci nous sommes sortis de l'ombre pour être plus visibles », a souligné le maire sortant de la commune d'Abobo.

Et cela, après Attecoubé et Cocody pour apporter un peu de réconfort à nos parents », a déclaré Le médiateur de la République, Adama Toungara fils de l'Imam Almamy Toungara.

La Fondation Imam Almamy Toungara s'est associée à la chaîne de solidarité qui a cours suite aux graves inondations du 18 au 19 juin 2018 à Abidjan et à l'intérieur du pays qui a fait 20 morts. Ce jeudi, 28 juin 2018, dans la commune d'Abobo, cette Fondation a fait don de vivres et non-vivres aux populations de Bocabo, dans la commune d'Abobo.

