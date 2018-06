Afrique de l'Est: Rencontre annoncée entre le président érythréen et le Premier ministre éthiopien

Concrètement, pour l'instant la question cruciale de la démilitarisation de la zone frontière n'a semble-t-il pas encore été évoquée. Mais Abiy Ahmed a déjà annoncé que la compagnie Ethiopian Airlines allait reprendre ses vols vers l'Erythrée et que le nouvel an serait célébré en commun.

Un changement politique profond et un signe « positif » pour le président érythréen Issayas Afewerki, qui annonçait quelques jours plus tard la visite de cette délégation gouvernementale.

Et pourtant le nouveau Premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, a annoncé au début du mois sa volonté de faire la paix. Et d'appliquer l'accord de 2002 qui définit une nouvelle frontière, en signe d'apaisement avec l'Erythrée.

Après des dizaines d'années de tensions, une guerre entre 1998 et 2000 et un différend frontalier toujours vif, ce premier échange pour mettre un terme définitif au conflit est historique. On annonce maintenant une rencontre entre le président érythréen et le Premier ministre éthiopien.

