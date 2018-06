Afrique de l'Est: L'ONU se félicite de la visite historique d'une délégation de l'Erythrée en Ethiopie

Elle avait attiré l'attention sur le phénomène des arrestations arbitraires, sur les détentions au secret, ainsi que sur le service militaire à durée non limitée, qui est assimilable au travail forcé, le tout assorti d'un éventail de violations des droits de l'homme commises dans ce contexte et de sévères limitations des libertés fondamentales.

Selon elle, des progrès sur ce dossier des droits de l'homme aideront à faire avancer les autres questions en suspens entre Asmara et Addis-Abeba. « Je me félicite des efforts déployés ces jours-ci pour trouver quelques solutions pacifiques », a-t-elle ajouté.

« Lorsqu'on sera au point des négociations et dans un contexte de rapprochement entre l'Erythrée et l'Ethiopie, on ne doit pas oublier qu'il y a une considération sur les droits de l'homme à garder en vue », a-t-elle souligné.

