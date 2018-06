Congo-Kinshasa: Vers la fin de l'épidémie d'Ebola

« On est encore trop tôt aujourd'hui pour voir les effets de la vaccination et il faudra du suivi et un peu de recul pour savoir exactement quelle est l'efficacité » du vaccin, explique-t-il.

« A Bandaka on quittera les lieux mi-juillet, mais on a vraiment confiance dans les gens qui sont sur place pour pouvoir prendre en charge un patient si jamais ça arrivait », assure Julien Raikman, chef de mission Ebola de l'ONG en RDC.

Signe qu'on s'achemine vers la fin de l'épidémie, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières (MSF) a commencé la passation des activités de riposte à Ebola au Ministère de la Santé congolais et à l'ONG internationale ALIMA à Mbandaka, Bikoro, Itipo et Iboko.

