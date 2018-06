Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly - "La célébration des cinq ans du C2D s'inscrit dans une logique de bonne gouvernance"

Ainsi, sur 2500 milliards Fcfa à devoir, 600 milliards de dette ont fait l'objet d'annulation sèche. Et pour les 1900 milliards Fcfa, la France a décidé d'affecter ces fonds pour le financement de projets en Côte d'Ivoire. D'où le Contrat de désendettement et de développement (C2d), qui est actuellement à la deuxième phase.

Donc « le dispositif institutionnel et opérationnel du C2d est pleinement fonctionnel », rassure Amadou Gon Coulibaly. Qui pense que ces performances n'ont été possibles que grâce à l'engagement de chacun, notamment du Secrétariat technique de ce contrat conduit Léa Djatti Diaté,les unités de coordination des projets et aussi grâce au respect des normes de suivi évaluation prenant également en compte la tenue régulière des revues annuelles etc.

Selon le Premier ministre cette performance du taux de décaissement est à saluer. Surtout, dit-il, après une réunion du Comité de suivi d'orientation et de suivi du C2d, qui a eu lieu avant la cérémonie, le bilan analysé sur la base de ces défis montre des points de satisfaction (construction d'écoles, réalisation d'infrastructures de transport, adduction en eau potable, appui aux agriculteurs etc) .

Ce qui représente un taux de décaissement de 87% », a noté le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui faisait le bilan opérationnel et institutionnel du Contrat de désendettement et de développement (C2d), à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la célébration des cinq ans de ce contrat, ce jeudi 28 juin, à Abidjan Plateau.

