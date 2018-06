Cote d'Ivoire: Inondations - Des engins de secours et du matériel remis aux pompiers

Quatre (4) véhicules de secours, d'assistance aux victimes (VSAV), cinq (5) flotteurs pneumatiques, des tenues de sécurité, du petit matériel composé de défibrillateurs, de lances, d'appareils respiratoires isolants, d'injecteurs et un important lot de matériel biomédical. Le tout d'une valeur de plus d'un milliard de francs CFA.

C'est l'équipement que le Président de la République a remis ce jeudi 21 juin 2018, par l'entremise du Ministre d'Etat, ministre de la défense, Hamed Bakayoko aux sapeurs-pompiers militaires de notre pays, à leur base d'Adjamé indénié en présence du ministre gouverneur, Robert Beugré Mambé, du Bureau du Conseil du District Autonome d'Abidjan, des Directeurs généraux et centraux, la chefferie traditionnelle et de plusieurs hauts gradés de l'armée ivoirienne dont le chef d'Etat-major particulier du Président de la république.

Ces équipements viendront renforcer, à coup sûr, la capacité d'intervention des sapeurs-pompiers, qui font face régulièrement à des actions de sauvetage liées aux inondations dues au fait du changement climatique a expliqué le colonel Issa Sako, commandant du GSPM.

Lors de la remise officielle de ces engins et du matériel, le Ministre d'Etat a d'abord salué les pompiers qui, au péril de leur vie, ont porté secours et assistance aux populations en détresse. Il a aussi encouragé l'élan de solidarité constaté au sein de la population ivoirienne.

Le Ministre d'Etat a aussi et surtout salué les actions et réalisations du ministre Robert Beugré Mambé, gouverneur d'Abidjan qui, aux côtés du Président de la République œuvre au quotidien pour apporter un plus à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations.

« Vous me permettrez de saluer le ministre gouverneur au nom du Chef de l'Etat qui, à ses côtés, vient nous apporter ce don(... ) je veux saluer votre constance aux côtés des populations et des pompiers. Chaque fois que vous agissez, ce sont des choses concrètes qui aident et qui font avancer le pays dans le bon sens », a dit Hamed Bakayoko.

Rappelons que déjà en 2013 puis en 2016, plusieurs engins lourds de secours et bien d'autre matériel d'assistance avaient été remis par le Président aux pompiers pour les aider à faire face aux situations de détresse et renforcer ainsi la protection civile.