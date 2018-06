Cote d'Ivoire: L'UTCTE-SKBO se dote d'une feuille de route vers l'autonomisation de la faîtière

La première Assemblée générale ordinaire de l'Union transfrontalières des collectivités territoriales de l'Espace Sikasso, Korhogo, Bobo-Dioulasso (Utcte-Skbo) s'est tenue du 21 au 22 juin 2018, à Banfora, au Burkina Faso.

Cette union, qui a soumis plusieurs projets intégrés de plus de 40 milliards de Francs CFA à des partenaires financiers, est présidée par l'Ivoirien Siama Bamba, président du Conseil régional de la Bagoué.

Selon lui, cette réunion qui a rassemblé les élus locaux de cette zone de coopération transfrontalière de l'espace Uemoa a visé à amender les statuts et adopter le règlement intérieur de leur union. Cet espace, faut-il le souligner, couvre les régions des Cascades et des Haut-Bassins (Burkina Faso), celles de la Bagoué, du Folon, du Poro et du Tchologo (Côte d'Ivoire) et de Sikasso (Mali).

« Outre la révision et l'adoption des textes fondateurs, l'assemblée générale de Banfora nous a permis de disposer désormais d'une feuille de route vers l'autonomisation de la faîtière », a expliqué le président Siama Bamba.

Avant d'annoncer l'adoption des « principes de réunions tournantes, de la construction prochaine du siège, de l'adhésion de fait des communes de l'espace Skbo à la faitière, de la création de 9 commissions spécialisées et de postes de conseillers spéciaux ont été évoqués et adoptés en plénière ».

Il faut signaler que le ministre de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'extérieur, Paul Tiendrébéogo, et son collègue de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation Siméon Sawadogo, ainsi que Kapiélétien Soro, ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République du Burkina Faso, ont apporté leur soutien aux élus locaux de l'espace Skbo.

Aussi ont-ils exhorté le président Siama Bamba et ses pairs à maintenir la dynamique de l'union pour relever le défi de la lutte contre la pauvreté dans cet espace de coopération transfrontalière.

Il faut noter que plusieurs de ses projets intégrés sont déjà en cours de réalisation pour un montant de plus de 4 milliards F cfa. C'est le 21 décembre 2016 que l'Utcte-Skbo a été porté sur les fonts baptismaux par les élus locaux de cet espace.

Qui lui ont assigné a mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce, par le renforcement de la coopération transfrontalière dans tous les secteurs d'activité.