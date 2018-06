Madagascar: Sylvain Rabetsaroana - « Confusion de priorités entre les tenants du pouvoir »

L'ancien sénateur Sylvain Rabetsaroana a réagi au discours du Président Hery Rajaonarimampianina à Iavoloha, lors de la célébration de la Fête de l'Indépendance.

Il a ainsi déclaré qu'« en entendant les discours d'Iavoloha, tout est vain et on ne peut parler de développement tant que la sécurité n'est pas instaurée sur tous les plans, et que les exactions financières restent toujours impunies. Qui ose parler de pouvoir de l'argent ou de mauvaise utilisation de l'argent ? A peine il y a quelques mois, des faits qui ont défrayé la chronique ». Il a cité notamment « le vote à haute corruption des lois électorales controversées à l'Assemblée nationale ». Il n'a pas manqué également de parler de la non-exécution de la décision de la HCC du 25 mai 2018.

Insécurité. Toujours d'après l'ancien sénateur, il y a confusion de priorités entre les tenants du pouvoir. Il a touché mot aussi des prochaines consultations populaires. Le nouveau gouvernement de consensus a été mis en place ayant pour mission d'organiser et d'aller vers les élections anticipées : libres, transparentes, inclusives et acceptées par tous. Côté technique et organisationnel, la CENI semble être prête et a affiché sa détermination en proposant des dates. Il estime, par ailleurs, que la Communauté internationale suit de près la situation et encourage la tenue des élections dans les plus brefs délais.