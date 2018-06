Madagascar: BNI-CNaPS - Une convention pour moderniser le paiement des pensions

BNI Madagascar et la CNAPS s'associent pour moderniser la distribution des prestations sociales. Les deux entités ont signé la semaine dernière une convention destinée à faciliter la tâche des usagers de la CNAPS.

En effet grâce à ce partenariat, les membres et notamment les pensionnés retraités privés affiliés à la CNaPS bénéficient d'un package de services bancaires pratiques conçu spécialement pour eux. Ils peuvent ainsi accéder gratuitement au « Pack Mitsinjo », un compte de dépôt, un compte MVola et le service « Bank to Wallet/Wallet to Bank » afin d'effectuer gratuitement des virements entre le compte MVola et le compte BNI à partir du téléphone MVola ; puis une carte de retrait utilisable sur tous les GAB de la BNI Madagascar, 24heures/24 et 7jours/7.

De plus, pour tous ceux qui souhaitent épargner, la BNI Madagascar leur propose un compte épargne rémunéré à un taux avantageux. En exclusivité, les pensionnés retraités affiliés à la CNaPS pourront bénéficier de « Mitsinjo », un crédit à la consommation pouvant aller jusqu'à 8 000 000 Ariary avec un délai de remboursement de six à 24 mois. Le personnel de la CNaPS n'est pas en reste, puisque des offres spéciales à conditions préférentielles leur sont adressées tel que le « Pack Agent CNaPS », le « Pack Mpiasam-panjakana », le compte Epargne, le Crédit à la Consommation et le Crédit Immobilier.