Madagascar: Véhicules administratifs - Restauration de la plaque rouge !

Toujours dans cette même optique, le chef de l'Administration a décidé de restaurer le système de la « plaque rouge » pour les véhicules administratifs, utilisés à tort et à travers par quelques-uns des fonctionnaires et leurs proches à des fins strictement privées. Finies donc les balades en famille avec les véhicules administratifs, les petites sorties officieuses et privées abusant desdits véhicules et toutes les autres formes d'abus...

Il prône une « efficacité de l'action publique » et une amélioration au niveau de la gestion des affaires publiques. Sur ce point, Ntsay Christian a mis en exergue que « l'utilisation des deniers publics fera l'objet d'un contrôle strict afin d'éviter le laisser-aller et les dépenses dispendieuses ».

Il s'agit d'une mesure qui ne va pas réjouir plus d'un. Hier, toujours dans le cadre de la présentation de la nouvelle Politique générale de l'Etat, le chef de l'Administration, Ntsay Christian, a fait preuve d'un grand engagement par rapport, justement, à l'Administration et à ses pathologies.

