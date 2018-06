Madagascar: THB Ligue des champions - Les trois qualifiés par groupe presque connus !

Les deux journées qui restent dans le cadre de la première phase de cette THB Ligue des champions, risquent de ne pas pouvoir servir à grand-chose, tant l'écart est trop grand entre les ténors et les autres.

Trois clubs ont réalisé un sans-faute pour qui la première phase reste simplement un tour de chauffe. On notera la prestation de la CNaPS qui a remporté ses trois matches et qui se distingue des autres formations en gardant sa cage inviolée.

L'Ajesaia en roue libre. Toutefois et pour un même goal différence de +11, Fosa Juniors occupe la première place du groupe de Mahajanga avec 12 buts marqués pour un seul encaissé.

La troisième place qualificative dans ce groupe majungais se joue entre le FC Métal Diana et TAM Port Bergé respectivement à la 3e et à la 4e place avec 4 et 3 points.

A Tsiroanomandidy, l'Ajesaia continue de dicter sa loi avec ses trois victoires en autant de sorties au même titre que la CNaPS Sport et Fosa Juniors. Le FCA reste solide au poste de dauphin à Bongolava mais la troisième place va se disputer entre l'ASCOIMI Mahanoro et le Racing Soma Beach majungais.

Faible opposition. A Toliara, il n'y a rien à dire, puisque les deux premières places sont déjà prises par le 3FB et l'Akon'Ambatomena tant l'opposition est bien trop faible pour espérer un réveil du VFM et Fils D'Eléphant troisième à seulement trois points dans un groupe réduit à cinqclubs.

Dans le site d'Antsirabe, trois équipes disputent la palme avec sept points chacune, mais à y voir de près, la première place va se jouer entre Elgeco Plus et JET Mada pour la simple et bonne raison que le FC Vakinankaratra a fait une très mauvaise opération à la suite de son match nul contre le FC AZ d'Ambositra. Comme le dernier match du champion d'Antsirabe l'oppose à JET Mada pour dimanche, alors on pense que les choses vont se régulariser d'autant plus que JET récupère ses internationaux notamment Carlos et Tsito. Si on y ajoute le retour sur blessure du talentueux Hery, alors on ne donne pas cher à la peau des Antsirabéens. Sauf peut-être si les arbitres vont encore soutenir qui ils veulent. Suivez mon regard...