Madagascar: Portrait - Youri Lenquette, le photographe des grandes stars

Derrière les beaux clichés, il y a toujours un photographe travaillant d'arrache-pied. Pour Kristel, avoir été repérée par Youri Lenquette a été une aubaine. Ce photographe qui a travaillé avec les plus grandes stars dont Kurt Cobain.

Kristel, ce groupe d'électro pop, perce sur le marché international, à tel point que de nombreux professionnels s'intéressent à lui. Parmi ces professionnels se trouve Youri Lenquette. Ce photographe qui a immortalisé bien des scènes et bien des stars aux quatre coins du monde depuis des lustres. En atomes crochus avec la bande à Christelle Ratri, ses clichés couvriront le prochain single du groupe bientôt disponible. Se laissant emporter par sa passion, cet illustre « follower » était dans nos murs durant le « Libertalia festival » qui s'est tenu à l'Ile de Nosy-Be au mois de mai.

Fusion. Grand amoureux de l'Afrique, le photographe mise sur les jeunes groupes qui correspondent à ses envies. Cette inflexion dans les goûts musicaux ne lui est pas totalement étrangère, car il a vécu à fond dans la mythologie du rock and roll, « vivre à fond et mourir jeune ». D'une autre part, il a trouvé dans la musique africaine cette rage de vivre, cette joie colorée qui remonte le moral et qui réchauffe le cœur. « Kristel m'a tout de suite accroché pour la simple raison qu'il reflète deux genres que j'aime, c'est-à-dire le rock et le genre de musique chaleureuse de l'Afrique. Ces deux entités, je les ai vues chez Kristel et j'ai tout de suite flashé sur lui. Ce jeune groupe est arrivé à joindre les deux branches du vrai rock et l'essence même de la musique africaine et avec talent en plus » justifie-t-il.

Bon fan. Véritable globe trotter, cet ancien journaliste s'est converti dans la photographie tout en restant focalisé sur la musique. « Au départ j'ai toujours aimé la musique, qui a toujours été le fil rouge dans ma vie, mais je ne suis pas un bon musicien, donc il vaut mieux être un bon fan qu'un mauvais musicien. C'est là que je me suis demandé si je pouvais faire quelque chose dans le métier ». Repéré par le magazine Best en tant que correspondant à Londres, il s'est plongé dans la photographie en tant qu'amateur éclairé vers les années 80. Trois ans plus tard, il a décidé de troquer sa plume contre un appareil photo. «Contrairement au travail de critique musicale, j'ai trouvé que faire de la photographie me permettait d'être plus responsable » relate-t-il.

Kurt Cobain. Parmi ses plus grandes réussites, si l'on peut se le permettre, il a été l'auteur de la fameuse photo de Kurt Cobain avec un revolver sur la tempe. Cependant, pour le photographe, cette dernière session photo de Kurt Cobain a été lourde de sens, car la mort tragique du chanteur, a donné tout d'un coup une espèce de valeur historique au « shooting » prémonitoire. « Ce que je peux dire, c'est que cette photo n'est ni la meilleure que j'ai faite ni la plus marquante toutefois, la notoriété de cette session pèse tellement lourd qu'elle finit par occulter tout le reste » constate-t-il. Une chose est sûre, les groupes malgaches ont fait un tilt dans la tête du photographe, car depuis le festival Libertalia, il a découvert d'autres perles comme Loharano et Gafunk.