Madagascar: « Ho Maitso ny Tontolo » - Des actions pour lutter contre le tourisme sexuel

L'association « Ho Maitso ny Tontolo » est à pied d'œuvre pour la décentralisation des activités RSE (Responsabilité sociétale d'Entreprise) dans tout Madagascar.

Ainsi, « des actions ont été entreprises tout récemment dans la ville d'Antsiranana afin de lutter contre le tourisme sexuel », a déclaré Ialy Rakotoarivelo, la coordinatrice de cette association lors d'une entrevue avec la presse hier. En fait, « nous avons choisi cette région étant donné que la ville de Diégo est toujours réputée être une ville riche alors qu'il y a quand même une partie des quartiers dans lesquels, des couches de population vulnérables ont été identifiées », a-t-elle poursuivi.

Concours de dessin. Ainsi, l'association a organisé une semaine de l'enfance dans le cadre de la célébration du mois de l'Enfance et du respect des droits des enfants et ce, en collaboration avec ses différents partenaires. Des lampions ont été distribués au profit des 350 enfants issus des quartiers d'Anamakia et de Lazaret après avoir effectué un partage de goûters. Ensuite, « Ho Maitso ny Tontolo » a emmené ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de jouer au manège pour pouvoir en profiter durant cette semaine de l'enfance et ce, tout en visitant le centre Carroussel de Diégo. Ce n'est pas tout ! Un concours de dessin illustrant la fête de l'Indépendance de Madagascar a été également organisé. « Les trois premiers ont gagné des prix. Par contre, les dix enfants ayant réalisé les meilleurs dessins ont pu suivre une formation en la matière en coopération avec « La Mozer Action » pour pouvoir approfondir leurs talents et leurs connaissances », a fait remarquer Ialy Rakotoarivelo.

Autre vision. L'objectif de l'association « Ho Maitso ny Tontolo » étant de mobiliser les enfants à se lancer dans d'autres activités ludiques et créatives afin qu'ils puissent y consacrer plus de temps. En effet, la mobilisation de ses enfants dès leur jeune âge permet de les éduquer à avoir une autre vision de la vie, plus large et plus productive. « Ce qui permet d'éviter une convergence vers le tourisme sexuel », a conclu la coordinatrice de l'association.