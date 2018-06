Afrique: 21e Coupe du monde - Le continent hors-jeu

Mais malheureusement c'était sans compter avec le bon jeu de tête de Mina qui inscrit son second but. En dehors de cette absence africaine des huitièmes de finale, l'Allemagne, a également dit adieux au mondial russe. Un tremblement de terre que personne n'avait vu venir.

Le sociétaire de l'AS Monaco (16e mn) dans une balle en profondeur sert Sadio Mané. Face au portier, David Ospina, il est vite rattrapé par Sanchez qui n'avait pas le choix que de commettre la faute. Très vite l'arbitre central, indique le point de penalty. Mais après contestation, il consulte la vidéo. Et plus de pénalty pour le Sénégal.

Avec une victoire (2-1) d'entrée face à la Pologne et un nul (2-2) contre le Japon, Aliou Cissé et ses garçons n'avaient besoins que d'un nul. Malheureusement ils vont quitter prématurément la compétition avec une défaite.

