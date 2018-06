Burkina Faso: Ministère en charge de l'économie

« Les échanges qui ont commencé ce matin vont se poursuivre les jours à venir et vont porter sur la plateforme déposée auprès de la présidence du Faso, le 14 mars dernier et aussi sur les points supplémentaires qui ont été transmis au chef de l'Etat le 1er juin », a précisé le représentant des organisations syndicales du ministère de l'Economie.

« Au stade actuel, nous pouvons vous dire que l'entretien s'est bien déroulé et que le climat de confiance revient dans la maison », a souligné M. Kadiogo, avant d'ajouter qu' « il y a des lueurs d'espoir » à l'issue de ce premier face à face avec le gouvernement.De l'avis des syndicats, les concertations entamées ce 28 juin 2018 se poursuivront les prochains jours et se focaliseront sur leur plate-forme revendicative.

Mais que peut-on retenir de ces premières discussions entre syndicats et gouvernement qui ont duré trois heures environ ? « Les échanges ont porté sur les préalables, ce qui a fait que la crise a pris des proportions inquiétantes, sur ce qui a amené la crise à perdurer et sur les solutions de sortie de crise », a déclaré le porte-parole CS-MINEFID, Mathias Kadiogo au sortir de la rencontre.

Le gouvernement du Burkina Faso et la Coordination des syndicats du Ministère de l'économie, des finances et du développement (CS-MINEFID), sous l'égide du Premier ministre Paul Kaba Thiéba, ont rallumé la flamme du dialogue, le 28 juin 2018, à Ougadougou, à la primature. Ce retour des deux parties à la table de négociations, après un temps de dialogue de sourds, vise à trouver une solution définitive à la fronde sociale qui a cours au MINIFID et qui paralyse l'économie nationale.

La Coordination des syndicats du Ministère de l'économie, des finances et du développement (CS-MINEFID) et le gouvernement burkinabè ont renoué avec le dialogue le 28 juin 2018, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre Paul KabaThiéba.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.