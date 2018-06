Le Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima a échangé avec la délégation de la Commission Justice et Paix de l'Eglise du Christ au Congo. Comment accompagner la Commission électorale nationale indépendante dans la sensibilisation d'électeurs pour un processus électoral apaisé a été au centre d'une séance de travail sollicité par l'ECC.

Conduite par Antoine Katembolati, Directeur de la Commission justice et paix et sauvegarde de la création de l'ECC, la délégation de l'ECC a présenté au Vice-président de la CENI les grands axes de son programme d'accompagnement.

Il décline les actions à réaliser sur le terrain notamment : la lutte contre les rumeurs avant, pendant et après le processus électoral.

Se pencher sur l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation des électeurs et à la problématique du genre et de la jeunesse. La Commission justice et paix de l'Ecc envisage le lancement des Equipes de préparation des rapports d'urgence en vue de la prévention des conflits électoraux.

En plus, il tient à la mise en place des clubs de paix dans les écoles sur l'ensemble du territoire national. En effet, dans le cadre de collaboration entre la CENI et l'ECC, la délégation a sollicité un soutien de la CENI en termes de formation et d'accompagnement de ses membres.

Antoine Katembolati a rappelé que sa structure de l'ECC avait réunie 10.000 observateurs en 2006 et 2011 pour atteindre 30.000 observateurs pour les scrutins combinés du 23 décembre 2018. "Outre l'appui technique de la CENI, la Commission justice et paix de l'ECC compte sur une contribution volontaire des fidèles à raison de 100 dollars américains".

Le Vice-président de la CENI a salué cette initiative. Sur le plan pratique, les équipes de préparation des rapports d'urgence vont travailler en faveur d'un mécanisme de prévention des conflits et de violences électorales notamment, dans les provinces à risque.

Les formations électorales et monitoring autour de l'observation électorale seront animés et aussi sur l'analyse des incidents qui donneront lieu à des propositions et des solutions non violentes. Les situations qui affectent la femme et la jeunesse seront particulièrement au centre des préoccupations de cette Commission.

Norbert Basengezi Katintima a rassuré ses hôtes de la disponibilité de la CENI à accompagner toutes ses actions. Il a invité l'ECC à faire diligence pour se faire accréditer comme observateur aux différents bureaux de BRTC. Une série de la documentation a été remise à cette commission.

L'engagement de la SADC à accompagner la CENI

Une délégation de la SADC, conduite par l'Ambassadeur Félix Petro Kissoka a été reçu par le Vice-président de la CENI au siège de la Centrale électorale. Leur échange a tourné autour du processus électoral. Un état des lieux succinct a été présenté en rassurant la SADC l'exécution sans faille du calendrier électoral jusqu'au 23 décembre 2018.

Au nom du bureau de la SADC, il a réitéré, au vu de la situation, le ferme engagement de la SADC de soutenir la RDC dans les domaines politiques, sécuritaires et électoraux. "L'assistance technique pour la réussite des prochaines élections reste au centre de la mission du bureau de liaison", a affirmé Félix Pedro.

Pour s'assurer du bon fonctionnement de travail, Norbert Basengezi a visité les BRTC à travers la ville de Kinshasa.