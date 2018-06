Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - «Nous avons mis un bloc de 4-2-2 pour battre Sanga Balende»

L'entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwange a reconnu après le match Vclub-Sanga Balende de mercredi 27 juin, qu'il n'était pas facile de jouer contre un adversaire qui a dominé le championnat depuis le début de la saison.

«Le match ne pouvait pas être simple, nous avons enfin arraché une victoire, et ça ne pouvait que se passer de cette manière-là d'autant plus que nous avions mis en place un bloc de 4-2-2, et un électron libre», a-t-il expliqué juste après cette grande affiche qui a mis tous les amoureux du football congolais en alerte.

Florent Ibenge a vivement félicité ses poulains, qui dit-il, ont puisé dans leur dernière réserve pour résister et faire ce match : «nous avons quasiment joué toute une seconde mi-temps en infériorité numérique.

Les joueurs ont été intelligents parce qu'ils n'ont pas été déconcentrés. Ils ont continué à jouer en bloc. Vous avez vu, je n'ai pas sorti les attaquants, j'ai plutôt préféré mettre un bloc de quatre, deux, et deux devant, avec un électron libre », a-t-il expliqué.

Après l'expulsion de Padou Bumpunga, Florent Ibenge n'a pas fait de changement, faisant sortir les attaquants pour renforcer la défense. Le technicien congolais dit avoir seulement mis un bloc de quatre défenseurs, deux milieux récupérateurs pour contenir l'adversaire et deux attaquants pour garder la pression».

Un seul changement qui est d'ailleurs venu plus tard, c'est celui d'Eddy Ngoyi Emomo qui est monté à la place de Shadrack Muzungu.

Un coaching qui a payé dans la mesure où Vclub n'a pas vraiment senti le poids du match. La machine des Dauphins Noir a tourné davantage, où Glody Ngonda courant dans une sorte de boulevard, a réussi à tout effacer sur son passage, avant de servir Jean-Marc Makusu Mundele en profondeur pour l'ouverture du score, un véritable "Nzombo le soir".

De son côté, Chico Mukeba de Sanga Balende s'est dit surpris de la prestation de son équipe, et a sportivement accepté la défaite : «Je tenais vraiment à ce match. Je pense que cette défaite nous a fait très mal. Par rapport à tout ça, on ne peut qu'accepter. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont supportés. C'est le football, on a perdu », a-t-il déclaré.

Mazembe-Dcmp ce samedi

Le samedi 30 juin, c'est le tour de Mazembe et Dcmp, un autre rendez-vous au stade TP Mazembe, à Lubumbashi. Si Mazembe avec ses 47 points est assuré de jouer les prochaines compétitions interclubs de la Caf à défaut du titre, Dcmp n'est pas fixé sur son sort. Le match contre Mazembe c'est un match de tous les enjeux pour Otis Ngoma et ses poulains.

Avec désormais 38 points, Dcmp est condamné à battre Mazembe, à la limite faire un match nul, pour rester dans la course à la qualification aux prochaines compétitions interclubs de la Caf.

Enlever de rideaux de ce match, Don Bosco recevra As Drgons Bilima. Les deux équipes n'ont plus rien à gagner, mais jouent le maintien à la prochaine édition de la Linafoot. Les équipes très mal classées au classement rentreront à la division II.

Vclub-Maniema Union

Le même samedi 30 juin, à Kinshasa, Vclub recevra Maniema Union de Kindu au stade des Martyrs. En cas d'un autre succès des Moscovites, il ne restera à Vclub que de battre Lupopo pour sortit champion. Entre temps, Sanga Balende sera reçu par Rangers.