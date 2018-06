Congo-Kinshasa: La CEMEC déterminée à honorer et assurer le bien-être de la progéniture des militaires

Aucun Etat du monde ne peut prétendre être puissant sans une armée solide. Raison pour laquelle les grandes nations prennent réellement soin des militaires qui, sans aucun doute, constituent leur rempart. Malheureusement, en République Démocratique du Congo, au-delà du sang versé pour la patrie, quel regard, si pas humiliant, dégradant et quelque fois barbare, reste-t-il de la dignité patriotique de ces hommes en uniforme ?

Ils sont dénigrés dans presque tous les domaines, n'ont pas de logements adéquats, ne touchent pas de solde honorifique, alors qu'ils ont des foyers à nourrir, des enfants à scolariser, et méritent tout de même de vivre dans des bonnes conditions.

C'est dans ce cadre que les enfants ou orphelins, les petits-fils et petites-filles, neveux et nièces, les gendres et les veuves, ainsi que toute la suite de la progéniture des militaires en fonction et des militaires retraités congolais ont créé une structure émanant de la famille militaire dénommée : "Coalition des Enfants Militaires pour l'Emergence du Congo", CEMEC en sigle. Aujourd'hui plus que jamais, l'histoire de la refondation de la RD. Congo est nourri d'effort, principalement pour les hommes en uniforme...

Quid de la CEMEC ?

C'est une structure apolitique, mais aussi une organisation non gouvernementale réunissant la progéniture militaire par le destin et les visions autour des riches idéaux, de fraternité, de solidarité, de l'émergence, de l'unité, de discipline, du progrès socioculturel et économique, ainsi que psychopédagogique.

Ce, considérant que les antivaleurs tels que le voyoutisme, le banditisme, le phénomène Kuluna, enfants de la rue, le vol, le viol, la prostitution, et autres sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de ruine de la communauté Congolaise.

Ces jeunes, animés par un seul esprit, travaillent de concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité de leur cher beau pays, la RDC et de la communauté toute entière afin d'offrir de meilleures perspectives de développement, et du progrès du peuple congolais, plus particulièrement de la famille militaire. Le siège général se trouve dans la commune de Ngaliema, précisément au numéro 28 de l'avenue Masolokele, quartier Musey/Binza Ozone.

Ambition

Ces enfants, petits-fils, gendres et veuves sont mus par l'ambition d'immortaliser la bravoure de leurs parents et aînés à travers l'engagement sous le drapeau.

Et ainsi convaincus que ces derniers méritent les éloges et un minimum d'estime de la part du peuple pour leur sacrifice immense, du sang versé au nom la défense de la patrie, au nom de la République Démocratique du Congo.

Objectifs

La CEMEC poursuit une multitude d'objectifs, tant principaux que spécifiques, auxquels elle réalise quelques-uns grâce aux moyens des cotisations de chaque membre, aux dons et legs, ainsi que d'autres revenus générés par certaines activités d'autofinancement. Tel que soutenir les orphelins et veuves de la famille militaire sur les plans alimentaires, vestimentaires, éducatifs, sanitaires et autres.

Quant aux objectifs qui ne sont pas encore exécutés suite au manque de finances et des ressources, la CEMEC lance un appel de soutien aux autorités compétentes, et à toute personne de bonne volonté, afin de leur venir en aide pour parvenir à sensibiliser et interpeller les familles militaires au respect et à l'entretien de l'environnement.

Mais aussi faire appel aux autorités pour la mise en place des dépotoirs de transit aux côtés de chaque camp pour lutter contre l'insalubrité, sensibiliser et recenser les enfants militaires et leurs membres habitant les camps militaires.

Il s'agira de les initier à des métiers comme l'auto école, la menuiserie, la mécanique, la coupe et couture, l'esthétique, l'informatique, et tant d'autres... Etant donné que ces derniers ne se sont point adonnés aux actes nuisibles. Voilà pourquoi, ils tiennent très fort aux soutiens de quiconque s'intéressera à eux.