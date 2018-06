Burkina Faso: Gestion des cantines scolaires

Le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro a séjourné, le dimanche 10 juin 2018, au Centre-Est. Il a échangé avec les acteurs et les partenaires de l'éducation afin de s'imprégner de leurs réalités et attentes.

En séjour dans la région du Centre-Est, le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro a eu des échanges directs avec les acteurs de l'éducation venus des trois provinces de la région.

Pendant plus de 4 heures d'horloge qu'a duré le face à face avec Pr Stanislas Ouaro, les acteurs de l'éducation du Centre-Est ont échangé à bâtons rompus sur le protocole d'accord, les examens scolaires, le transfert des ressources aux communes, la problématique des logements de maîtres inoccupés, la sécurité et l'incivisme dans les établissements scolaires, la collaboration parents d'élèves-enseignants et le port du voile, etc.

Selon le ministre, les difficultés sont presque les mêmes, voire identiques. Elles se résument, entre autres, à des insuffisances d'équipements, de manque d'infrastructures scolaires et surtout de leur qualité, des ressources humaines au niveau encadrement, du personnel chargé des activités au sein des établissements, les questions des arriérés de paiement des frais des vacations 2016-2017 au post-primaire et secondaire, de l'insuffisance de la subvention qui a été accordée pour résoudre cette préoccupation, de l'encadrement pédagogique, de la formation continue, de l'accompagnement de certaines structures, de la rigueur à mettre dans le suivi des établissements privés, etc. Stanislas Ouaro s'est longuement appesanti sur le protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation.

Sur la question relative à la gestion des cantines scolaires, évoquée par les maires des communes, le ministre a reconnu qu'il y a eu pas mal de difficultés, soit d'approvisionnement des cantines, soit de la qualité même des produits, alors que sur le plan sanitaire, la rigueur doit être de mise en terme de qualité des vivres pour l'alimentation des élèves.

Le chef du département en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a fait savoir que la mise en œuvre réussie du protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation, va favoriser davantage un climat apaisé pour une année scolaire 2018-2019, ainsi que l'accès, la qualité, l'équité et la justice au niveau du système éducatif burkinabè.

Du reste, le ministre Stanislas Ouaro a dit apporter un certain nombre de réponses aux différentes préoccupations qui apparaissent. Il a, pour ce faire, traduit son engagement à examiner les doléances formulées de façon à ce qu'elles puissent améliorer le fonctionnement des établissements scolaires placés sous sa charge.

A cet effet, le ministre a reconnu l'urgence de revoir le dispositif de passation des marchés publics afin d'améliorer le fonctionnement des cantines, mais aussi et surtout, la réalisation des infrastructures scolaires de qualité car, il a dit constater que de plus en plus, des infrastructures qui ont été construites il y a 1 an, voire 6 mois, se dégradent gravement ou s'écroulent tout simplement, alors que celles construites dans les années 1960 résistent toujours au temps. M. Ouaro a indiqué qu'une commission sera mise en place à cet effet, qui débattra de toutes ces questions seront débattues.

Une stratégie pour faire face à l'incivisme

Dans le cadre de la lutte contre l'incivisme, la consommation de drogue et de stupéfiant, le ministre Ouaro a affirmé qu'une stratégie nationale est en gestation pour faire face à l'incivisme en milieu scolaire.

Selon lui, cette stratégie nationale vise à lutter contre l'incivisme et toutes les autres formes de violence et de consommation de drogue et des stupéfiants par les élèves. Cette stratégie qui devrait être bâtie sur 10 ans devrait permettre de pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène.

«Les équipes techniques qui seront mises en place à ce sujet vont travailler à proposer un texte qui va faire l'objet d'amendement par l'ensemble des acteurs du système éducatif, afin que nous puissions disposer d'un document de stratégie nationale pour mener à bien cette lutte contre l'incivisme», a conclu le ministre Stanislas Ouaro.