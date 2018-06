Afrique de l'Ouest: PADEL - Pauline Zouré sur les réalisations du projet dans le Sahel

La secrétaire d'Etat chargée de l'Aménagement du territoire a visité, le mercredi 27 juin 2018 dans la région du Sahel, les infrastructures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL).

La phase pilote du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL) a été exécutée dans les régions du Sahel et du Centre en 2017. Une année après sa mise en œuvre dans le Sahel, la secrétaire d'Etat chargée de l'Aménagement du territoire, Pauline Zouré, a effectué une sortie terrain, le mercredi 27 juin 2018, pour s'imprégner des réalités.

Une tournée qui l'a conduite tour à tour à Falangountou, Seytenga et Dori dans la province du Séno. Elle a constaté les réalisations, échangé avec les populations et recueilli leurs avis et doléances.

Falangountou, commune rurale située à 70 km de Dori, a été la première étape de la visite de la secrétaire d'Etat et de sa délégation.

Les visiteurs du jour ont pu découvrir le hall du marché central, d'une capacité d'accueil de 96 places, construit dans le cadre du programme. D'un coût de 50 millions de FCFA, il fait la fierté des populations. Déjà, les femmes trépignent d'impatience pour occuper les lieux, à l'image de la coordonnatrice communale des femmes de Falangountou, Bibata Maïga.

D'ores et déjà, elles se sont organisées pour assurer l'entretien et la sécurité du site. La secrétaire d'Etat a donné des instructions aux autorités communales pour que les femmes soient prioritaires au moment des attributions des places.

Cependant, la construction de boutiques et des bureaux, reste à réaliser. A cela s'ajoute l'installation d'un comité de gestion et d'un autre qui se chargera de l'entretien et du gardiennage du site.

Après Falangountou, le cortège a mis le cap sur Seytenga à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Niger. Là-bas, une gare routière a été construite, avec en son sein huit boutiques alimentées par des plaques solaires et un forage.

Le maire de cette commune rurale, HamadouTamboura, a promis la mise en service de cette infrastructure d'ici à la fin décembre 2018, même s'il est prévu la construction de latrines, de guichets et de bureaux.

En ce qui concerne la gestion, il a confié qu'un comité constitué du conseil municipal, des transporteurs, des femmes et des jeunes sera mis en place.

« Nous avons beaucoup de cars qui viennent dans notre commune et il serait bon de suivre les mouvements de ces véhicules », a-t-il signifié. Les transporteurs se sont réjouis de la réalisation de cette infrastructure combien salutaire pour la prospérité de leurs affaires.

Entretenir les infrastructures

La secrétaire d'Etat a invité les bénéficiaires à bien entretenir les infrastructures et les a exhortés à mettre rapidement en place le comité de gestion.Après Seytenga, la visite s'est poursuivie dans la ville de Dori, au Centre médical urbain (CMU). Il s'agit d'un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) reconverti en CMU avec la construction d'infrastructures complémentaires.

La tournée s'est achevée avec la visite de la nouvelle gare routière de Dori, délocalisée à la sortie de la ville, sur l'axe Ouaga-Dori. Elle a coûté la bagatelle de 600 millions de FCFA. Elle est composée d'un hall et d'un bâtiment administratif.

L'infrastructure force l'admiration quand bien même les travaux ne sont pas encore terminés. Elle est constituée de 16 guichets, 4 bureaux pour l'administration.

Il est également prévu l'aménagement d'un parking pour le stationnement des véhicules. En tous les cas, Abdoulaye Cissé, 2e adjoint au maire de Dori reste confiant quant à l'atteinte des objectifs. « La maquette montre quelque chose de merveilleux, mais c'est petit à petit qu'on va y arriver », a-t-il martelé. A l'en croire, ces joyaux contribueront à booster l'économie locale et partant celle de la région du Sahel.

Objectif, réduire les disparités

Pour la secrétaire d'Etat, Pauline Zouré,sa sortie s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des activités du PADEL. Un projet, a-t-elle expliqué, né de la volonté du gouvernement de créer de la richesse au profit des collectivités locales, de réduire les disparités de développement et de pouvoir donner des conditions de vie meilleures aux populations.

De son avis, l'objectif ultime est de faire en sorte que des infrastructures marchandes et autres complémentaires puissent exister, afin de permettre aux collectivités de fonctionner et aux acteurs économiques de faire des affaires.

Telle est, à l'entendre, la vision globale du PADEL qui bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires dont le Programme des nations unies pour le développement (PNUD).

« Sur un échantillon de 270 boutiques, de 30 halls de hangar de marché, des CSPS et CMU ainsi que des laiteries, nous avons pu regarder quelques-uns et nous voyons que le résultat est très satisfaisant », a - t-elle soutenu.

Au regard des doléances exprimées ici et là, elle a reconnu que les défis à relever restent énormes. Aux dires de Mme Zouré, le hall de Falangountou est avant tout un engagement pris par le chef de l'Etat de doter les 350 communes du Burkina d'une infrastructure marchande au profit des femmes.

Ainsi, a-t-elle dévoilé, ce modèle sera repiqué dans toutes les autres communes du pays sauf celles qui n'exprimeront pas le besoin.

Le PADEL est un projet national, a-t-elle élucidé, mais l'accent a été mis sur la région du Sahel compte tenu de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire.

Aussi, a-t-elle ajouté, ce programme est en train d'accompagner le programme d'urgence pour le Sahel (PUS) et comporte ainsi un volet développement socioéconomique.

« Certaines réalisations visitées font partie du paquetage du PUS », a précisé la secrétaire d'Etat.De toutes les manières, Mme Zouré a estimé que les 3 milliards de FCFA injectés dans cette première phase du PADEL n'ont pas déçu les concepteurs du projet.