Congo-Kinshasa: C.S. NYOTA - Une journée de couronnement !

* C'est à l'occasion de quarante ans du Complexe Scolaire NYOTA qu'a été organisée cette manifestation ce 28 juin 2018. Des acteurs de diverses catégories, en leur qualité spécifique, ont apporté un plus pour l'accomplissement de cet événement sur tous les plans notamment, la participation active des élèves du C.S. NYOTA ainsi que de son personnel.

Tout laissait croire, au vu du décor planté, qu'il y avait un événement inédit à vivre au C.S. NYOTA.

Dans les contours de l'enclos, dans une température ambiante, de bonne heure à Kinshasa, un paysage fascinant teinté d'une uniformité collective : des stands de Illocash, de grandes affiches de part et d'autre mentionnées de 40 ans de NYOTA, des agents de service d'accueil habillés en uniforme, des drapeaux flottants de Rawbank, un podium de prestation, des écrans larges par-ci et par-là. Tout réunit, vive les 40 ans d'anniversaire du Complexe Scolaire NYOTA, école du savoir.

40 ans d'existence. 40ème anniversaire. Ça se fête ! Pendant ce temps, bon nombre d'invités conviés à la célébration du 40ème anniversaire du C.S. NYOTA y ont pris part. Tous, personnels, cadres et invités, réunis à l'honneur pour célébrer, en un seul nom, les quarante années d'existence du C.S. NYOTA. Et ce, dans la cour de l'école, ce jeudi 28 juin 2018.

D'entrée de jeu, des présentations des distingués invités qualifiés, administratifs et politiques et aussi, de certains anciens et nouveaux élèves du C.S. NYOTA qui n'ont pas manqué de quoi, justement, à l'occasion de ladite manifestation, remercier la Promotrice de l'école et même, plus loin, à lui remettre des présents pour des efforts abattus à la tête de cette école.

Dans la même optique, des témoignages des vivants des anciens de NYOTA (Professeurs et élèves) ont certainement édifié l'assistance. Ces derniers ont démontré la qualité de l'enseignement qu'offre le C.S. NYOTA.

Lors de la prise de la parole, dans son speech, la Directrice promotrice du C.S. NYOTA, Louise Ngalula, a remercié ses distingués invités, tous ses cadres professionnels sociopolitiques ainsi que ses élèves de toutes les promotions confondues de NYOTA, pour leur présence massive.

En l'honneur dudit événement, pour ces 40 ans d'existence, Mme Louise Ngalula a procédé à la remise des brevets de mérité aux collaborateurs fidèles et loyaux, selon le critère d'expérience et d'ancienneté.

Sur la base de cet acte de reconnaissance, l'on notera, outre, les services louables du Pr. Menga qui a passé près de 34 ans au sein du Complexe Scolaire NYOTA.

Sentences culturelles

Nyota, une école d'excellence, une formation de qualité. A cet effet, des écoliers bien instruits, issus des classes moyennes, ont manifestement apporté leur soutien à la réussite de cette manifestation.

Ils ont, de leur part, agrémenté la journée par des prestations prestigieuses.

Des élèves, si petits soient-ils, se sont démarqués par des poèmes, des récitations en anglais, etc. Des élèves, respectivement de l'école primaire et de la maternelle étaient aussi là, très engagés.

De surcroit, des chansons en l'honneur du C.S. NYOTA pour ses 40 ans d'existence. Des talentueux à venir, ces bambinos de NYOTA ont su attirer et captiver l'attention de l'audience émouvante par des saynètes vécues, pendant un moment de régals.

Par ailleurs, ceux des humanités ont marqué leur instant avec une scène se caractérisant dans l'incarnation de la procédure d'un jugement devant une Cour suprême ; et cela, par un groupe d'élèves de la classe terminale.

D'un côté, des danses folkloriques pour valoriser et promouvoir les valeurs culturelles africaines.

D'autre part, il s'est suivi des ballets ainsi que des défilés de mode. Que des prestations remarquables du côté des élèves bien formés de Nyota.

Une activité qui a commencé presqu'à quelques heures de retard, elle n'a pas connu, par ailleurs, de fin facile et brusque. Et ce, faute de temps, parce que normalement, elle devrait commencer deux heures plus tôt.

Il sied de noter, enfin, que la continuité de la manifestation se poursuit ce vendredi 29 juin, avec la proclamation des résultats des examens de fin d'année. Et, pour clôturer la manifestation comme prévu dans le programme, un concert y sera organisé.