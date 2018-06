Congo-Kinshasa: Dorcas Mbayu - Une voix et un message à découvrir dans «Bikamua»

Produit par la maison « Glory of god », l'œuvre est d'abord, en version digitale avant la sortie physique c'est-à-dire, en support CD et DVD qui interviendra au mois de juillet prochain.

C'est une œuvre très inspirée et qui contient un message profond à découvrir et écouter sans modération », a indiqué Arnold Nsingi, Manager de la sœur Dorcas MBAYU, depuis Paris.

«Bikamua » est lancé pour glorifier et édifier le peuple de Dieu partout dans le monde. La chanson est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, notamment : Youtube, Spotity, I tunes et Google Music.

Vingtaine révolue, Dorcas Mbayu est une nouvelle voix que le public va certainement apprécier vu son talent et son savoir-faire, dans la musique. Dans l'ensemble, elle propose deux chansons d'adoration et de louange ainsi que des autres morceaux en version instrumentale pour accompagner davantage les fidèles dans la présence de Dieu.

