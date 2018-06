Afrique: Les Aigles pour panser les plaies

L'équipe de Tunisie ne veut pas repartir de Russie les mains vides. Certes, une victoire de prestige contre le Panama, son compagnon d'infortune dans cette poule G du Mondial dont la défense a encaissé la bagatelle de neuf buts en deux matches ne changerait rien à la grosse déception qui a accompagné ses deux sorties initiales, à Volgograd et à Moscou (défaites 1-2 et 2-5 contre respectivement l'Angleterre et la Belgique).

Mais, pour panser les plaies béantes, les Aigles de Carthage auront besoin une nouvelle fois d'un sort moins contrariant. Imaginez un seul instant qu'ils risquent jeudi soir (18H GMT), à Saransk de vivre une mésaventure pas drôle du tout en cas de blessure ou expulsion du dernier gardien resté valide et encore disponible, le vieux routier Aymen Mathlouthi dit Balbouli. Ils seraient alors condamnés à aligner un joueur de champ dans la cage.

En effet, Farouk Ben Mustapha s'est blessé au genou dans une séance d'entrainement du début de semaine, et doit observer un repos d'une dizaine de jours. Certes, son nom sera inscrit sur la feuille du match contre le Panama, et il prendra place sur le banc des remplaçants, mais juste pour respecter les formalités.

On sait par ailleurs que le premier gardien, le Castelroussin Moez Hassène s'est blessé à l'épaule dès le premier quart d'heure du match face à l'Angleterre. Il est depuis rentré à Nice, son club d'origine pour se faire opérer.

Mardi dernier, dès la fin de la séance d'entrainement qui a enregistré la blessure de Ben Mustapha, la fédération tunisienne a saisi l'instance internationale pour replacer Ben Mustapha et rappeler un autre gardien, Moez Ben Cherifia, arguant d'un cas de force majeure. Mais la FIFA n'allait pas l'entendre de la même oreille, rejetant la requête de la FTF.

Quant au gardien de l'Espérance de Tunis, Ben Cherifia, il a effectué en catastrophe le déplacement de Tunis, rejoignant le groupe mercredi soir à Saransk. Pour rien, sinon pour le tourisme.

En tout cas, le syndrome des blessures n'a pas ménagé non plus les défenseurs, Syam Ben Youssef et Dylan Bronn voyant leur Mondial terminé juste après la Berezina contre la Belgique.

Voilà pourquoi le sélectionneur Nabil Maâloul a décidé de remanier profondément son onze titulaire. En plus du gardien Mathlouthi, on annonce la rentrée ce jeudi soir de Hamdi Nagguez côté droit de la défense, et celle d'Oussama Haddadi à gauche. Rami Bedoui relèvera Bronn dans l'axe.

Devant, le jeune attaquant de l'OGC Nice, Bassem Srarfi pourrait être aligné aux côtés de Wahbi Khazri. Dans la ligne médiane, en plus d'Elyès Skhiri, Ferjani Sassi et Naim Sliti, le jeune Ghaylène Chaâlali pourrait effectuer ses débuts mondialistes.

Le sélectionneur tunisien avoue avoir travaillé depuis dimanche dernier, lui et le président de la fédération Wadii Jery, afin d'améliorer le moral des troupes, largement entamé par la déroute belge.

Si en Tunisie, les productions des copains de Khazri ont largement déçu les supporters, Nabil Maâloul, lui, ménage le suspense. Il a dit qu'il parlera de son avenir à la tête de l'équipe de Tunisie dans la conférence de presse qui suivra le match contre le représentant de la zone CONCACAF.

Sa démission n'est pas à exclure d'autant plus qu'un fort mouvement de contestation contre le mode de gestion du Onze national s'est développé dernièrement.

Une victoire contre le Panama, selon toute vraisemblance, n'apaisera pas les tensions.